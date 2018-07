De match België - Japan liet niemand onberoerd. Toen Japan enkele minuten na de rust niet één, maar direct twee goals scoorde waren de Belgen de wanhoop nabij. Gelukkig zorgde Fellaini na het doelpunt van Vertonghen al snel voor de gelijkmaker waarna Chadli de Belgen in de blessuretijd naar de overwinning bracht. Dan was het de beurt aan de Japanse supporters om in zak en as te zitten, zoals mag blijken uit onderstaande foto's.