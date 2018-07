Humo-journalist Raf Sauviller overleden

vrtNWS gaat als volgt: “Raf Sauviller incasseerde ook kritiek. Met Ilegems onthulde hij dat de veelbelovende socialistische politica Anisa Temsamani (sic) gelogen had over haar behaalde diploma's. Dat leidde in 2003 tot het vroege vertrek van de staatssecretaris van Marokkaanse afkomst uit de regering-Verhofstadt. Vele waarnemers vroegen zich af wat nu eigenlijk de bedoeling was van het duo Sauviller-Ilegems met die aanval tegen een politica met buitenlandse roots.” Het schandaal werd in het maandblad DENG door mij uitgebracht samen met Danny Ilegems onder de initialen: LS/DI. Het misverstand werd de wereld ingestuurd door de toenmalige De Morgen-journalist Walter Pauli die blijkbaar RS had zien staan. Raf was een crème van een vent. Gedreven, gepassioneerd, bewogen door het nieuws achter het nieuws: de onderzoeksjournalistiek. Hij ging onverschrokken de confrontatie aan. Had een even jongensachtig als fascinerend charisma. Mooie man ook – leek bijwijlen sprekend op wijlen Robert Palmer.