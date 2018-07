Humo-journalist Raf Sauviller overleden

Sauviller was onderzoeksjournalist voor Humo en publiceerde verschillende boeken. Hij schreef veel over misdaad, waaronder de Bende van Nijvel, de schimmige kanten van de diamanthandel in Antwerpen, moslimterrorisme, cybercrime en de laatste jaren over de Marokkaanse drugsbendes in Borgerhout. Samen met oud-Humo-journalist Danny Ilegems schreef hij ook uitvoerig over de zakenman-politicus Leo Delcroix, waarbij deze na een onthulling over zijn villa in Zuid-Frankrijk moest aftreden als minister.

Dit bericht wordt verder aangevuld