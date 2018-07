Het duivelse spel van Liam en Miley

Een trouwfeest is in essentie weinig meer dan een veredelde gijzeling. Je wordt urenlang vastgehouden op één plek, doet vooral niets om de gijzelnemers te ergeren, er worden beloftes gedaan die nooit zullen worden nagekomen en je begint te verlangen naar de meest banale bezigheden. Waarom kon je die dag niet gewoon doorbrengen in de Delhaize, staand voor een rek toiletpapier, twijfelend tussen extra soft of extra strong?

Niet slecht voor beginners, maar daar krijgt de ware psychopaat geen stijve van. Die gaat een stapje verder voor zijn familiedrama’s. Want waarom het huwelijk aankondigen en keurig voltrekken, als je het ook kunt aankondigen, afblazen en later opnieuw aankondigen? Of beter, en hierin ontwaart een masochist die naam waardig een welhaast tantrisch meesterwerkje: uitstellen. De genodigden verblijven weken-, maanden-, soms járenlang in een vagevuur van al dan niet beschikbare verlofdagen, gedateerde speeches en dito outfits.

Het duivelse duo Liam Hemsworth-Miley Cyrus is bedreven in beide technieken. In 2012 kondigden de bordkartonnen Australiër en de bekendste tong van de Bible Belt voor het eerst hun verloving aan. Dat plan en de relatie tout court werden opgeborgen toen Cyrus koos voor de look van een Barbiepop die je na drie weken weer uit een vuilniszak opvist en Hemsworth de begrippen ‘twerken’ en ‘openingsdans’ onverenigbaar achtte.

In 2016 vond de broer van Thor-omdat-Brad-Pitt-niet-wou zijn Cyrus opnieuw, wellicht op de vloer van een openbaar toilet, en stond het huwelijk weer op het programma. De man, aan wie ooit op een onzalig ogenblik een acteercarrière werd toevertrouwd, wil naar verluidt dolgraag een gezin. En hepatitis. Maar Cyrus, inmiddels gerebrand als een soort Jayne Mansfield zonder de tieten, blijft dat maar uitstellen en Hemsworth is dat beu. Overal ter wereld schieten de vingernagels van veertienjarige meisjes erbij in.

Deze twee zijn niet de leeghoofden die ze zo geloofwaardig neerzetten, maar diabolische meesterbreinen die donders goed weten waar ze mee bezig zijn. En dus dringt de vraag zich op: hoelang zijn strakke broeken nog in?