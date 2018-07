Red Bull Kumite Belgium Qualifier: schrijf u nu in en word wereldkampioen Street Fighter V!

Was wereldkampioen Street Fighter V worden altijd al uw natte droom? Wel nu, dit is uw kans! Red Bull organiseert namelijk voor het eerst een Red Bull Kumite in België waardoor ook u zich kan plaatsen voor de finale in Frankrijk. Hoera! Vechten! Vechten! Vechten!

Op zaterdag 6 oktober 2018 krijgen 64 landgenoten de kans om hun Street Fighter V-talenten te demonstreren op een Playstation 4 in de Brusselse bokszaal Emergence XL. En dat op het allerhoogste niveau én in een kooi! De beste speler stoot door naar de Last Chance Qualifier op 10 november 2018 op een nog geheime locatie in Parijs, waar gestreden wordt voor de twee laatste plekken bij de Final 16.

Inschrijven kan hier vanaf 16 jaar en kost €10. Daarvoor krijgt u - uiteraard - een plekje in de Belgische qualifier én daarbovenop ook nog eens een goodiebag met officieel Red Bull Kumite T-shirt. Snel zijn is de boodschap, want vol is vol.

Omdat goed begonnen, half gewonnen is: alvast een voorsmaakje van de finale vorig jaar, zodat u weet wat u kan verwachten.

Niet zo een game-talent, maar wel geïntereseerd? Gewoon komen kijken kan natuurlijk ook altijd en is volledig gratis! Ook Humo is van de partij bij het volledige toernooi.