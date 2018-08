Steven Seagal, vechtjas en vredestichter

Ooit komt er een dag dat ruimtewezens Peter Hoogland weer komen ophalen, maar niet voor ze een rondleiding hebben gekregen. Je gaat geen lichtjaren reizen zonder even een ober tijdens het uitschenken te polsen naar het lokale reilen en zeilen. Een ober, een visboer, een dokter, een stoephoer, eigenlijk iedereen die niet in de politiek zit. Wie mee wil zijn mijde het parlement.

Want terwijl de rest van de wereld in 2018 naast de airco kampeert, speelt het absolute kruim van het internationale navelstaardersgild weer van Koude Oorlog. Net als toen zit er een tv-figuur met een fascinatie voor muren in het Witte Huis, wordt Rusland afgeschilderd als de grote booswicht, en als de boel helemaal op instorten staat, komt Steven Seagal aankloppen.

Seagal is een boeddhistische bluesgitarist die ooit in zijn hoedanigheid van schier onkwetsbare, messen in nekken plantende ex-CIA-agent slechteriken door ruiten gooide. Wie beter, moet de Russische leider Vladimir Poetin hebben gedacht, om de humanitaire betrekkingen tussen zijn land en de VS te verbeteren?

De kans dat speciaal gezant Seagal in zijn missie slaagt, is groot. De acteur en de beschimmelde wortel die de rol van Amerikaans president speelt, hebben immers veel gemeen. Beiden zijn ze lachwekkende figuren die zichzelf bloedserieus nemen, beiden worden ze al dertig jaar beticht van grensoverschrijdend gedrag en beiden hebben ze hun haardos te danken aan een special effects-team, zij het, afgaand op het resultaat, een van de goedkopere.

Alle twee zijn ze pathologische leugenaars met wie onmogelijk valt samen te werken en hebben ze naast met de belastingen, ook problemen met hun motoriek: Trump drinkt water als een kleuter en Seagal loopt als een meisje. En natuurlijk zijn beiden ook boezemvrienden van Poetin.

Het enige potentiële twistpunt: Seagal is vegetariër en Trump gelooft niet in groenten. Nooit eerder hing de kans op een allesvernietigende kernoorlog af van de menukaart van een fastfoodtent.