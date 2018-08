Sexy richting zestig

Madonna Louise Veronica Ciccone, beter bekend als Die Hagedis Met Zijn Punttieten, wordt donderdag 60 en zal die verjaardag vieren zoals elke welstellende vrouw van haar leeftijd: stampvol botox en rode wijn.

Eerder deze maand wilde de vakpers de wereld doen geloven dat de Queen of Pop nog steeds een sekssymbool was. Wie de foto’s zag, zag vooral een slechtesmaaksymbool. Een krijtwitte ouwe meet in het gras, gewikkeld in haar mottigste vleermuizenkostuum. Cruella De Vil in een jas gemaakt van 101 gothics, wachtend tot iemand haar looprek uit de sloot vist.

Madge woont tegenwoordig in Lissabon, omdat één van haar buslading geadopteerde kinderen bij de jeugd van Benfica voetbalt, maar ook omdat Lissabon een kuststad is. De zilte zeelucht zorgt er niet alleen voor dat alle vocht netjes wordt opgehouden, maar houdt, zeker bij fikse tegenwind, wat ooit omschreven werd als een gezicht strakgespannen.

Madonna is één keer sexy geweest, tijdens die fotoshoot toen ze dacht dat ze Marilyn Monroe was. Die met die sigaret. De rest van de tijd was ze sexy naar truckersnormen. Frietkotsexy. Vuile praat in het Aalsters, blijven sjieken tijdens het pijpen, dat soort sexy. De hepatitis kreeg je er gratis bij.

Wat is dat toch met die wens om levenslang sexy te blijven worden bevonden? Wat is dat met dat door de media geprojecteerde waanbeeld dat vrouwen moeten nastreven, alsof ze enkel van waarde zijn als ze piemels de hoogte in krijgen? De jonge Marlon Brando kreeg ieders genitaliën aan het zwellen – mannen, vrouwen en alles daartussenin – tot hij zelf begon te zwellen en stierf als een halfopgeblazen zeppelin. Werd hij op zijn zestigste nog als sexy verkocht? Tuurlijk niet. Net zoals je afscheid neemt van je jeugd, neem je ooit afscheid van je sexappeal.

People Magazine verkoos Sean Connery op zijn 59 wel nog tot ‘sexiest man alive’, maar het volstaat om een rechter de rest van dat lijstje voor te leggen om het selectiecomité levenslang in een dwangbuis te krijgen. Nick Nolte in 1992?! Die vent heeft een gezicht als een oud zadel!

Zestig is niet sexy, Madonna is niet sexy en sjieken is onbeleefd.