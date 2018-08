Dood Hicham Chaib (36), de meest beruchte IS-terrorist van België, bevestigd door bronnen binnen Islamitische Staat

Hicham Chaib, een voormalig kopstuk van Sharia4Belgium, vertrok in 2013 naar Syrië waar hij binnen IS een hoge functie zou bekleed hebben. In het proces tegen Sharia4Belgium werd hij in Antwerpen veroordeeld tot vijftien jaar cel. Chaib dook enkele keren op in propagandafilmpjes van IS, waarin hij moslims opriep om in het IS-kalifaat te komen wonen. ‘Ik bevind me in de stad Ar-Raqqah en we passen de sharia hier toe zonder enig compromis. Ik heb me nog nooit zozeer moslim gevoeld’, klonk het in een van die video’s. Enkele dagen na de bloedige terreuraanslagen in ons land, figureerde Chaib vanuit het IS-kalifaat in een IS-video waarin hij in naam van IS de aanslagen in Zaventem en Maalbeek opeiste. Op het einde van het filmpje schoot hij een in een oranje gevangenisplunje geklede krijgsgevangene door het hoofd.

Ook zijn echtgenote Kaoutar B. zou overleden zijn, zo laten dezelfde bronnen weten. Kaoutar B. (31) trouwde in 2009 met Hicham Chaib. Na haar aankomst in Syrië poseerde ze met een bommengordel die ze van haar echtgenoot cadeau had gekregen. Eind 2015 werd ze veroordeeld tot vijf jaar cel omdat ze onder meer had opgeroepen om Filip Dewinter ‘te slachten als een varken’. Hicham Chaib en zijn echtgenote zouden op zondag 12 augustus 2018 gedood zijn.