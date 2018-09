Koerdische leider: 'Rusland en Turkije sloten akkoord over lot Nederlandse en Belgische jihadisten in Idlib'

Het Syrische regeringsleger bereidt met Russische steun een grootschalig offensief voor tegen Idlib, het laatste bolwerk van de Syrische rebellengroepen. In de stad verblijven ook nog veel buitenlandse jihadisten, waaronder Belgen. In een gesprek met Humo en De Morgen zegt de Koerdische leider Shivan Alkhaburi dat Turkije deze jihadisten niet alleen tot overgave willen dwingen, maar ook wil inzetten in zijn strijd tegen de Syrische Koerden.

De nakende operatie in Idlib wordt met argusogen gevolgd door de westerse veiligheidsdiensten. Zowel de Belgische als de Nederlandse veiligheidsdiensten beschouwen de westerse jihadisten in Idlib – en niet alleen de jihadisten die zich aansloten bij IS – als een gevaar voor de nationale veiligheid. Een Syrische bron meldt ons dat er nog ruim 2500 buitenlandse jihadisten met hun families in Idlib verblijven.

Het gaat hier vooral om jihadisten van de Jabhat Fateh al-Sham-organisatie, het voormalige Jabhat al-Nusra, een aan Al Qaeda gelieerde groep. Alkhaburi (rechts op foto): ‘Er is een akkoord gesloten tussen Turkije en Rusland wat deze jihadisten betreft. Turkije zal deze terroristen dwingen om zich samen met de Syrische rebellen uit Idlib terug te trekken. Daarna zal Rusland de stad aan Assad overhandigen.’

Overgave en inzet tegen Syrische Koerden

Volgens Alkhaburi probeert Turkije alle rebellengroepen te overtuigen de wapens neer te leggen en zich aan Assad over te geven in ruil voor amnestie. De rebellen die zich niet willen overgeven, zouden zich samen met hun families in door Turkije gecontroleerde gebieden in het noorden van Syrië kunnen hervestigen. De Belgische en Nederlandse jihadisten van het Nusra-Front wacht volgens Alkhaburi een ander lot. ‘Deze jihadisten zullen ingezet worden in de strijd met de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) en hun bondgenoten. De kans bestaat dat een deel van deze strijders zich zal aansluiten bij lokale IS-groepen.’ De SDF is een beweging van Koerdische YPG-strijders en Arabische rebellen die wordt gesteund door de internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten om onder meer Islamitische Staat (IS) in Syrië te verslaan. IS heeft in het oosten van Syrië nog gebieden onder controle.

Strijd om Idlib

Rusland, dat de Syrische regeringssoldaten zal bijstaan tijdens de militaire campagne, startte dit weekend een grote militaire oefening in de Middellandse Zee. Het tijdstip van de oefenen zou erop kunnen wijzen dat Rusland zijn militaire slagkracht wil tonen en de diplomatieke druk wil verhogen.

Drie weken geleden interviewde de satellietzender Al Aan uit golfstaat Dubai drie westerse jihadisten in Idlib, in het noordwesten van Syrië. Twee jihadisten waren afkomstig uit Nederland, de andere jihadi uit Antwerpen. ‘Alle ogen zijn nu gericht op Idlib. Er is een beetje paniek, een beetje chaos. De strijders zijn bezig met voorzorgsmaatregelen te treffen en zetten momenteel defensielijnen uit’, zo vertelde de Antwerpse jihadi.