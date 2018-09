Brand verwoest iconisch Nationaal Museum van Brazilië (fotospecial)

Afgelopen nacht brak er een brand uit in het Nationaal Museum van Brazilië in Rio De Janeiro. Omdat de brandweer problemen had met de watertoevoer - verschillende brandkranen in de buurt deden het niet - woedde de brand hevig en lang. Op foto's is te zien dat de schade aan het gebouw aanzienlijk is. Ook voor de wetenschap is het verlies enorm. Het museum - dat al meer dan 200 jaar bestond - bezat een grote geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie van meer dan 20 miljoen voorwerpen.