Je baas verdient meer dan jij. Is dat wel terecht?

In Nederland gaan deze maand basisschooldirecteuren actie voeren meer salaris en minder werkdruk. Na de onderwijsstakingen zijn schoolleiders er minder op vooruit gegaan dan de basisschoolleraren. Sommige leraren verdienen daardoor nu meer dan hun leidinggevende. De Nederlandse Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt dat niet kunnen. Is dat terecht? Behoren leidinggevenden altijd meer te verdienen dan hun werknemers?

'Bij een voetbalclub verdient de coach ook aanzienlijk minder dan de meeste voetballers, terwijl hij wel de leiding van het team op zich neemt'

Bas Haring, filosoof en bijzonder hoogleraar publiek begrip van de wetenschap aan de Universiteit Leiden, vindt van niet. "Bij een voetbalclub verdient de coach aanzienlijk minder dan de meeste voetballers, terwijl hij wel de leiding van het team op zich neemt. De directeur van de voetbalclub draagt nog meer verantwoordelijkheden, maar verdient weer minder dan de coach. Dat vind ik volkomen logisch. Een salaris moet niet afhangen van het aantal verantwoordelijkheden dat iemand heeft, maar van diens toegevoegde waarde. Een basisschooldirecteur hoeft dus niet per se meer te verdienen dan een leerkracht. Misschien is het werk van een leerkracht wel van meer betekenis in de organisatie en in de wereld."

Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht, vindt het wel degelijk rechtvaardig als een directeur meer verdient. "Voetballers zijn wellicht een uitzondering als we het over beloningen op de arbeidsmarkt hebben. Een schooldirecteur draagt de eindverantwoordelijkheid en moet daarom continu alert zijn op wat er nodig is in de organisatie. Daarnaast moet hij of zij allerlei verschillende vaardigheden hebben. Het gaat niet alleen om het uitstippelen van een visie, maar ook om zaken als grote budgetten beheren, werknemers enthousiasmeren, proactief zijn en inspelen op politieke veranderingen. Mensen die al deze talenten bezitten, zijn schaars. Om ervoor te zorgen dat ze schooldirecteur willen worden - wat ten goede komt aan het onderwijs van de kinderen - moet een hoger loon geboden worden."