Zowel op Facebook, Instagram als op Twitter vind je publieke accounts van Schild & Vrienden. Maar wie echt wil weten wat er in de organisatie leeft, heeft toegang nodig tot online besloten groepen. Enkel daar toont Schild & Vrienden zijn ware gelaat, zoals de reportage van Pano aantoonde.

Zo spreekt journalist Tim Verheyden in de reportage over de besloten Facebook-groep 'S&V Actua en Discussie', maar het meest bezwarende materiaal vond hij op Discord, een applicatie die zich in de eerste plaats richt op gamers.



Het platform werd opgericht in 2012 en ontwikkelde een applicatie die gamers moest helpen om beter samen te werken in onlinegames. 'Dankzij Discord kan je via tekst, stem en video met elkaar communiceren terwijl je aan het gamen bent', zegt computerwetenschapper Jeroen Baert (KU Leuven). Of hoe Discord het makkelijker maakte om elkaar in een online shooter te waarschuwen dat je je best nog even verschuilt achter een muur om uit het zicht te blijven van een vijand.