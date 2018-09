'Abu Jihad, de Antwerpse Syriëstrijder die België bedreigde, is overleden'

Abu Jihad Al-Baljiki vocht eerst voor Al-Nusra, later sloot hij zich aan bij de Islamitische Staat. In Syrië trok hij op met de meest beruchte Antwerpse IS-terrorist Hicham Chaib, die enkele weken geleden ook dood werd verklaard. Hicham Chaib eiste de bloedige terreuraanslagen van 22 maart 2016 op.

Audiobedreigingen en veroordeling

Drie jaar geleden ontving ik verschillende audioboodschappen van de Antwerpenaar Abdellah N., die in Syrië onder de naam Abu Jihad Al-Baljiki bij IS vocht. In die boodschappen sprak hij stevige dreigementen uit: 'Dit is geen bedreiging of wat dom gepraat. Dit is een oorlogsverklaring en de plannen zijn al gesmeed. Alles gaat de lucht in in België. Bibliotheken, scholen, ziekenhuizen, winkelstraten, discotheken... Alle plaatsen waar ongelovigen zijn. Wij houden geen rekening meer met al het gepraat over onschuldige slachtoffers. Alle ongelovigen worden vermoord.' Ik deed onmiddellijk aangifte en begin dit jaar werd Abdellah N. veroordeeld tot vijf jaar cel voor onder andere die bedreigingen.

Drie jaar geleden had ik ook een interview met hem voor Knack, waarin hij andere moslims opriep wraak te nemen. ‘Ik roep elke moslim op om zijn geloof te beschermen en de ongelovigen te doden door ze neer te schieten, door bommen te leggen, door ze met messen neer te steken, door hun eten te vergiftigen. We zijn niet vergeten wat de ongelovigen de moslims hebben aangedaan in Afghanistan, in Irak en in Mali. Ze zullen boeten voor hun aanvallen op de islam en op de moslims. We zullen wraak nemen’, klonk het.

Op onderstaande foto Abdellah N. (midden) samen met Hicham Chaib (rechts) in Syrië.