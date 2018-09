Tijdens deze 'Happy date aan de Waterkant' van vzw de Boot staat Peter Vandenbempt centraal. Hij is een van de bekendste, maar vooral een van de meeste gewaardeerde sportjournalisten van België. Twee jaar geleden kreeg hij de Grote Prijs Jan Wauters voor zijn 'uitmuntende taalgebruik'. Hij wordt geïnterviewd door Christine Mussche, die vooral bekend is als strafpleiter in de zaken rond het misbruik in de kerk, maar ook als advocate van de slachtoffers van Bart De Pauw.