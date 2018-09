Vermeire en Van Gucht: één front

Jacques Vermeire, de man die zijn volk leerde tangodansen, is terug met een nieuwe zaalshow. Al is dat misschien niet het juiste woord. Wat hij op de bühne brengt is een commentaar op het hedendaagse theater en alles waar dat voor staat. Hij brengt performancekunst met als enige doel zo weinig mogelijk publiek in de zalen te krijgen. Waarom zou hij anders Ruben Van Gucht meebrengen?

Vermeire maakte in de jaren 90, toen mensen nog snel tevreden waren, minderbegaafden aan het lachen als garagist of, voor wie de afstandsbediening een te grote uitdaging was, als geur- maar vooral smaakloos typetje in parochiezalen. Vooral wat laatstgenoemde krachttoer betreft school de genialiteit in het feit dat hij daarin slaagde zonder ook maar het minste spoor van humor. Tenzij misschien in zijn haardracht.

Een jonge, zelfs toen al in blondheid excellerende Van Gucht – die dat overigens in wel meer dingen doet, zo maakt hij de wereld dag na dag middels een tot symbiotische afhankelijkheid gedwongen cameraploeg diets – had een gelijke gevonden. ‘Zal ’t gaan, ja?’, ‘ik ben gewoon de max’, ‘infrastructuur’: jaar na jaar lieten klasgenootjes zich met opzet buizen om niet meer te hoeven worden blootgesteld aan Van Guchts imitaties. Het ging zover dat hij zelfs op zijn huwelijk een feilloos Fonske Verzele neerzette, aldus meteen een gooi doend naar het record van kortste huwelijk ooit. Hij faalde, zij het enkel door toedoen van zijn bruid.

Vandaag hebben Van Gucht en Vermeire elkaar ook fysiek gevonden. Samen doorkruisen ze het land met twee uur aan schuine moppen. Qua seks kan Vermeire zelfs op zijn 67 nog een hele avond vullen. Van Gucht uiteraard ook, die heeft de medailles om dat te bewijzen. Bovendien treedt laatstgenoemde als aangever voor Vermeire in de voetsporen van die andere iconen van de Vlaamse journalistiek, Walter Zinzen en Dirk Tieleman, die als prille dertigers afwisselend een avond lang aan Tony Bells vinger mochten trekken.

Van Gucht zei al in de pers dat hij nooit had durven dromen dat hij dit ooit zou mogen doen. De rest van de wereld ook niet.