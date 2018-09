Drie jaar lang was Joris* een modelstudent. Elke ochtend stapte hij thuis de auto in, ging naar de lessen, studeerde hard en slaagde voor alle vakken. Alleen: dat was wat hij zijn familie en vrienden deed geloven.



'In werkelijkheid parkeerde ik mijn auto aan het station en bleef ik de hele voormiddag zitten. Ik keek naar series tot mijn laptopbatterij plat was, of las Knack en Humo uit. Allemaal lang genoeg om te kunnen zeggen dat ik naar de les of het examen was geweest.'

De mislukking van een eerste studie had Joris nog met het thuisfront gedeeld. Toen ook de tweede kans na een jaartje ‘verprutst’ leek, koos hij voor een naar eigen zeggen “schizofrene realiteit”: die van de ‘pretendstudent’. We lenen die term even van het Nederlandse studentenblad Univers, dat in 2009 al een verhaal over het fenomeen bracht.



In de grond zijn het namelijk studenten die doen alsof. Ze liegen hun volledige omgeving voor dat ze naar de lessen gaan, slagen voor examens waar ze niet eens aanwezig waren of verzinnen een fictieve stageplaats. 'Op den duur was het een ingewikkeld web van leugens, maar ik werd er ook heel bedreven in. Ik had altijd wel een verhaal klaar', zegt Joris.

'De 0 op de puntenkaart werd aangepast naar een verzonnen slaagcijfer, voor het geval iemand een bewijsstuk zou vragen'

De 0 op de puntenkaart werd aangepast naar een verzonnen slaagcijfer, voor het geval iemand een bewijsstuk zou vragen. 'Kijk, weer vlotjes erdoor.'