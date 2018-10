Donald Trump was behalve een soms succesvol zakenman en politicus ook nog een financieel wonderkind. Volgens de New York Times verdiende hij als kleuter, drie jaar oud, al tonnen in het bedrijf van zijn vader, projectontwikkelaar Fred Trump. Hij was miljonair op zijn achtste. Tegen de tijd dat hij afstudeerde aan de universiteit bedroeg zijn jaarinkomen al een miljoen dollar.