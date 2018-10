Waarom stress of een te hoge werkdruk niet de oorzaken zijn van een burn-out

Psychiaters laten er in tv-programma’s hun licht over schijnen, het ene na het boek wordt erover geschreven: de burn-out staat in de schijnwerpers. Ook filosofen buigen zich er steeds vaker over. Cultuurfilosoof Maarten Coolen, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is een van hen.

- Wat is een burn-out eigenlijk?

Maarten Coolen «Bij een burn-out is iemand existentieel opgebrand. Als je tegenwoordig een identiteit wilt hebben, iemand wil zijn, moet je een verhaal hebben over jezelf. Onze identiteit heeft een narratief karakter gekregen: je moet je persoonlijke verhaal voortdurend updaten om te zorgen dat je interessant blijft voor andere mensen. Want alleen dan besta je. Mensen met een burn-out lukt het niet meer om dat verhaal in stand te houden. Dat leidt tot een gevoel van zinloosheid. Dat heeft niet alleen betrekking op werk, zoals vaak wordt gedacht: het hele leven heeft geen kleur meer. Het is niet zo dat bepaalde taken je te zwaar worden, het wordt je te zwaar om iemand te zijn.