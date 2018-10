Psychiaters laten er in tv-programma’s hun licht over schijnen, het ene na het boek wordt erover geschreven: de burn-out staat in de schijnwerpers. Ook filosofen buigen zich er steeds vaker over. Cultuurfilosoof Maarten Coolen, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is een van hen.

- Wat is een burn-out eigenlijk?

Maarten Coolen «Bij een burn-out is iemand existentieel opgebrand. Als je tegenwoordig een identiteit wilt hebben, iemand wil zijn, moet je een verhaal hebben over jezelf. Onze identiteit heeft een narratief karakter gekregen: je moet je persoonlijke verhaal voortdurend updaten om te zorgen dat je interessant blijft voor andere mensen. Want alleen dan besta je. Mensen met een burn-out lukt het niet meer om dat verhaal in stand te houden. Dat leidt tot een gevoel van zinloosheid. Dat heeft niet alleen betrekking op werk, zoals vaak wordt gedacht: het hele leven heeft geen kleur meer. Het is niet zo dat bepaalde taken je te zwaar worden, het wordt je te zwaar om iemand te zijnMaarten Coolen, cultuurfilosoof, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam»