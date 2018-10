Het wantrouwen in de wetenschap lijkt soms niet te stuiten. Of het nu om het klimaat gaat, vaccinaties of genetische manipulatie. Sociaal-psycholoog Bastiaan Rutjens van het Uncertainty Lab aan de Universiteit van Amsterdam onderzoekt wat mensen doet twijfelen aan de wetenschap. Zijn conclusies: 1. Het wantrouwen in de wetenschap is een veelkoppig monster. 2. Sceptici zijn door de bank genomen geen extremisten.

'Een bakfietsmoeder die haar kind niet wil laten inenten, heeft geen boodschap aan extra kennis'

Klimaatsceptici, anti-vaxxers en tegenstanders van genetische manipulatie hebben volgens u weinig gemeen?

‘Klopt. Weerzin tegen genetische manipulatie gaat vaak samen met een gebrek aan kennis over het onderwerp, en wetenschap in het algemeen. Weinig kennis voedt angst. Angst voor iets dat als onnatuurlijk wordt gezien. Sleutelen aan menselijke genen ervaren veel mensen als ingrijpen in de essentie van wie we zijn, net zoals het sleutelen aan de genen van gewassen wordt gezien als ingrijpen in de essentie van wat die plant maakt wat ‘ie is. Een bedreiging voor onze ziel (en die van de plant) als het ware. Bij klimaatsceptici zijn conservatieve politieke opvattingen vaak de drijfveer. Anti-vaxxers zijn vaak religieus of - zoals we in Nederland steeds meer zien onder de moderne anti-vaxxers - spiritueel.’

Is complotdenken niet een voedingsbodem voor alle wetenschapsscepsis?

‘De neiging tot complotdenken speelt zeker een additionele rol. Dan gaat het niet zozeer om mensen die geloven dat prinses Diana is vermoord of dat de aanslagen op het WTC in New York doorgestoken kaart waren, maar om mensen die ergens snel een samenzwering in zien. Die denken dat als zich twee dingen tegelijk voordoen, het één het ander teweegbrengt. Dat is een complot-achtige manier van denken. Het aantal mensen met de diagnose autisme is gestegen. In dezelfde periode groeide het aantal vaccinaties. Dus moet het een veroorzaakt zijn door het ander. De kans is aanwezig dat mensen die zo denken op alle domeinen wat sceptischer zijn dan gemiddeld.’