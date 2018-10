Mogi wie? Bayat wat? De bom onder de Belgische voetbalwereld uitgelegd in 4 vragen en antwoorden

Het federale parket heeft een bom onder de Belgische voetbalwereld gelegd. Spelersmakelaar Mogi Bayat is opgepakt en er hebben verschillende huiszoekingen in binnen- en buitenland plaatsgevonden. Wij vatten het schandaal in wording samen in vier vragen en evenveel antwoorden.

Wat is er vanmorgen gebeurd?

Het federale parket voert een grootschalig onderzoek naar fraude, witwaspraktijken en matchfixing. Nu heeft het 44 huiszoekingen uitgevoerd bij clubs en spilfiguren in het Belgische voetbal. In het buitenland vielen speurders binnen op 13 adressen in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. De centrale figuur in het onderzoek is Mogi Bayat, al jaren de spelersmakelaar bij uitstek in België. Ook een andere spelersmakelaar, Dejan Veljkovic, is opgepakt voor verhoor.

Huh? Fraude? Matchfixing?

De speurders doen onderzoek naar verdachte financiële transacties in het Belgische voetbal. Enerzijds gaat het om fraude en het witwassen van zwart geld. Zo zijn commissies en spelerslonen niet aangegeven bij de fiscus. Anderzijds is er sprake van matchfixing, waarbij de uitslag van een voetbalwedstrijd op voorhand wordt afgesproken. Wie die voorkennis heeft, kan veel geld verdienen door te gokken op die wedstrijden. Daarnaast kan zo ook de competitie vervalst worden.

VRT-sportjournalist Peter Vandenbempt insinueerde in een extra journaal dat vooral het tweede het geval is, zeker ‘aan het einde van het seizoen’. Hij zinspeelt daarmee wellicht op de laatste speeldag van het vorige seizoen, toen KV Mechelen op een wel heel bizarre wijze uit de Jupiler Pro League werd gekegeld ten voordele van Eupen. Het parket heeft bevestigd dat het twee wedstrijden uit het vorige seizoen analyseert.

'Het zou zomaar kunnen dat Bayat bewust spelers bij een club plaatst van wie hij weet dat ze zich niet voluit zullen geven tegen een andere club binnen zijn netwerk.' Jan Hauspie

Onze sportredacteur Jan Hauspie ziet een mogelijk verband tussen de transferbewegingen onder Bayat en matchfixing. 'Wat als Bayats transferpolitiek niet enkel bedoeld is om ploegen te versterken? Het zou zomaar kunnen dat hij bewust spelers bij een club plaatst van wie hij weet dat ze zich niet voluit zullen geven tegen een andere club binnen zijn netwerk. Zo kan hij indirect resultaten beïnvloeden.' Met de miraculeuze reddingen van Moeskroen en Eupen van de voorbije jaren in het achterhoofd, lijken die grote woorden niet eens zo ongeloofwaardig.

Wie is opgepakt en/of ondervraagd?

Al snel na het oppakken van Mogi Bayat raakte bekend dat Club Brugge-coach Ivan Leko niet is komen opdagen op de training. Hij werd thuis opgehaald voor een ondervraging. Ook ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck is op de rooster gelegd. Hij ging de voorbije jaren meermaals in zee met Bayat. Voorts voelde het parket topscheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vertenten aan de tand.

Ook de voetbalclubs Club Brugge, RSC Anderlecht, Standard, KAA Gent, KRC Genk, KV Mechelen, KV Oostende, KV Kortrijk en Sporting Lokeren kregen bezoek van het federale parket. Speurders zouden documenten meegenomen hebben.

Intussen is bevestigd dat de huiszoeking bij Club Brugge niets te maken heeft met matchfixing, wel met transferdossiers die Bayat heeft behandeld.

Wie is Mogi Bayat?

Mogi Bayat is nog maar zes jaar aan de slag als spelersmakelaar, maar is niet meer weg te denken uit de Belgische voetbalwereld. Hij wordt wel ‘de machtigste man in het Belgische voetbal’ genoemd. Zo was hij huismakelaar bij Anderlecht onder manager Van Holsbeeck en regelt hij bijna alle transfers bij AA Gent. Verder is hij ook makelaar van trainers als Hein Vanhaezebrouck (die vanmorgen wél op het trainingsveld stond).

Bayat was betrokken bij grote transfers zoals die van Michel Preud’homme naar Standard of Adrien Trébel naar Anderlecht. Toch stond hij vooral bekend om het regelen van ‘moeilijke dossiers’ – lees: overbodige spelers van de hand doen. De ‘intelligente’ man, aldus Peter Vandenbempt, heeft een groot internationaal netwerk. Zo heeft hij goede banden met de zusterclubs Udinese en Watford – denk aan de transfers van Łukasz Teodorczyk, Sven Kums en Bram Nuytinck – en Franse clubs. Zo haalde Bordeaux recent Samuel Kalu binnen, terwijl FC Nantes Anthony Limbombe en Kalifa Coulibaly kreeg aangesmeerd.

Geliefd is Bayat niet: volgens Vandenbempt waren zijn collega-makelaars erg opgetogen. Bayat kan namelijk onder de prijs werken, omdat hij bij erg veel transfers betrokken is. Club Brugge en Genk weigerden een tijdje met hem samen te werken, al stond de deur de laatste tijd weer op een kier. Ook het nieuwe Anderlecht-bestuur onder Marc Coucke gaf recent aan niet meer zoveel met Bayat te willen samenwerken.

Mogi Bayat (midden), David Pollet (links) en Kalifa Coulibaly (rechts). De spelers wisselden in juni 2015 van club; Coulibaly verruilde Charleroi voor Gent en Pollet maakte de omgekeerde beweging. Dankzij: Bayat.