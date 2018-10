Waarom scheten altijd grappig zijn: 15 vragen over winderigheid

Wat u niet leerde in de geschiedenisles: Benjamin Franklin , wereldberoemd als de uitvinder van de bliksemafleider en medeopsteller van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, hield zich tussen de uren bezig met een methode om scheten van hun hinderlijke geur te ontdoen (een deel van zijn bevindingen schreef hij neer in 'Fart Proudly' - een aanrader!) Dat hij daar niet in is geslaagd, hoeven we u vast niet te vertellen. Opgezet als wij zijn met dat initiatief gooiden wij er en paar onbeleefde vragen tegenaan.

HUMO Heren professoren, waarom laten wij winden?

GERT VAN ASSCHE (professor maag- & darmziekten) «Winden zijn een bijproduct van de stofwisseling. In onze darmen breken bacteriën een deel van de ingenomen voedingsstoffen af, en daar komt een gasmengsel bij vrij. Plantaardige voedingsstoffen veroorzaken de meeste gasvorming, vooral koolsoorten, peulvruchten, uien, look en prei.»

HUMO Vegetariërs laten meer scheten?

DANNY DE LOOZE (professor maag- & darmziekten UZ Gent) «Mja, maar ik denk dat die mensen dat, door hun levensinstelling, ook minder erg vinden. Om het nu even veralgemenend te stellen (lacht).»

HUMO Waarom stinken sommige scheten en andere niet?

DE LOOZE «De geur hangt af van de aard van de bacteriën in je darmen - van je darmflora, zeg maar - en van wat je gegeten hebt. De ene mens zal winden laten met meer ammoniak, de ander met meer waterstofsulfide - de geur van rotte eieren.»

HUMO Welke voedingsstoffen mijden we beter als we geurloos door het leven willen?

DE LOOZE «Wel, het is bekend dat vlees een zekere rottingsgeur kan veroorzaken.»

HUMO Vegetariërs laten meer winden, maar die van vleeseters stinken meer?

DE LOOZE (lacht) «Je zal het nie met zoveel woorden in de wetenschappelijke literatuur terugvinden, maar daar komt het op neer, ja.»

HUMO Waarom stinken stille scheten meer dan luide?

VAN ASSCHE «Ik denk dat dat een cliché is. Voor zover ik weet is daar geen wetenschappelijke basis voor.»

HUMO Hoeveel scheten laat een mens middeld per dag? Volgens onze bronnen moeten er dat er een stuk of vijftig zijn.

VAN ASSCHE «Dan hebben uw bronnen een abnormaal hoge gasproductie. Uiteraard verschilt mens tot mens, maar volgens de laatste studie zijn het er twintig. En die kunnen 's nachts of tijdens de gewone stoelgang geëvacueerd worden. Overigens dateert die alweer uit '95; er wordt duidelijk niet veel onderzoek naar gasvorming gedaan.»

HUMO Maar we moeten wel een aantal winden per dag laten om gezond te blijven, nee?

DE LOOZE «Wel, ik heb nog van de hele dag geen flatus gelaten en ik voel me kiplekker (lacht). Eén ding staat vast: als het moet komenn hou je het maar beter niet in, want dat kan een opgeblazen gevoel in de buik of zelfs buikpijn veroorzaken.»

VAN ASSCHE «Precies, als je winderigheid te lang onderdrukt, kan er een stuk van je darmen uitzetten en ontstaan er windzakken of -pockets, met krampen tot gevolg. Een goede raad: als je last hebt, zoek een toilet en probeer er iets aan te doen.»

HUMO Wat bepaalt de klank van onze winden?

VAN ASSCHE «Het gasvolume in onze endeldarm - de grootte van onze klankkast, zeg maar - en de mate waarin onze sluitspier openstaat. Een sluitspier is als het teutje van een ballon: als je het dichtknijpt, krijg je een hoger geluid.»

HUMO Kan winderigheid een oplossing zijn voor ons energieprobleem? De bron is onuitputtelijk, én het is milieuvriendelijk!

DE LOOZE (lacht) «Dat is niet onmogelijk: in een klein aantal flatussen zit een zekereconcentratie methaangas. Het effect daarvan wordt bijvoorbeeld aangetoond door studenten die weleens een scheet in een fles laten - letterlijk - en daar een lucifertje bij houden. Al kun je natuurlijk ook gewoon een vuurtje aan je eigen achterwerk houden op het moment dat je een flatus laat; als er methaan bij is, zie je het ontvlammen.»

VAN ASSCHE « Maar we kunnen niet iedereen een ballonnetje aanbinden om het gas op te vangen, hè. Geen onaardig plan, maar ik zou er niet op hopen.»

HUMO Denkt u dat er ooit iemand iets uitvindt om onze scheten geurloos te maken?

VAN ASSCHE «De vraag is: waarom zou iemand dat, afgezien van het sociale aspect, in godsnaam willen doen? Onze gasvorming is simpelweg verbonden met onze stoelgang; als je om de geurhinder te beperken meer toxische stoffen in je voeding moet stoppen, is het sop de kool niet waard.»

HUMO Kan er een soort gewenning optreden: hoe meer scheten je laat, hoe meer je er ook móét laten?

VAN ASSCHE «Waarschijnlijk hebben mensen die vaak windjes laten een zekere drempel overwonnen: ze zullen het sociaal niet zo erg vinden om er nog méér te laten. Maar om nu te zeggen dat er een wetenschappelijk verband is: neen.»

HUMO Waarom blijven scheten grappig?

VAN ASSCHE «Omdat ze zo onverwacht zijn, neem ik aan. En het sociale taboe speelt ook een rol. Stel: je zit in een vergadering serieuze gesprekken te voeren. Plots valt er een stilte en net op dat moment laat er iemand een windje. Ja, dan wordt er gelachen natuurlijk. Het breekt de spanning.»

DE LOOZE «Maar voor ons is het dagelijkse kost geworden; ik blijf er niet om lachen.»

HUMO Mensen die met darmklachten naar het ziekenhuis komen, zijn daar vast vaak gegeneerd over?

VAN ASSCHE «Ja. Zo blazen wij bij een endoscopisch onderzoek lucht in de darmen, waardoor mensen soms winden moeten laten, en dat vinden ze natuurlijk heel gênant. Dan zeggen wij: u hoeft zich niet te excuseren, het is onze schuld (lachje).»

HUMO Als u thuis winden laat, zegt uw vrouw dan: 'Moet je nu echt je werk mee naar huis nemen?'

VAN ASSCHE « Neen, scheten behoren ook bij ons thuis tot de persoonlijke levenssfeer. Daar heeft mijn werk weinig mee te maken.»

(Verschenen in Humo 3367 op 15 maart 2005)