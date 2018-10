Zo vierde Ninove de verkiezingsoverwinning van extreemrechts (fotospecial)

Inderdaad, uit de context getrokken. Deze halve of hele neo-nazi's zullen maar een klein deel van het kiespubliek van Forza Ninove uitmaken. Laten we alsjeblief niet dezelfde fout maken zoals Hillary Clinton in haar verkiezingscampagne van 2016. Je tegenstanders wegzetten als een stelletje 'deplorables' zal geen zoden aan de dijk zetten (zoals nu Humo in wezen doet). Je doet er beter aan eens te luisteren naar die mensen of een diepgaander analyse te maken om te peilen wat er echt misloopt in die stad. (Als je 40 % procent van de stemmen haalt, moet er toch structureels iets fout lopen?) Her en der merk ik op allerhande sociale fora weer dat misplaatst superioriteitsgevoel van de 'elite' die meewarrig neerkijken op dat klootjesvolk uit Ninove. Het eigen gelijk primeert weeral zonder veel neiging tot verder onderzoek en nuancering. Op die manier staat de volgende Trump al te wachten in de coulissen hoor.