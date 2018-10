Deze Nederlandse cardioloog slaat alarm: 'Veel hartfalen door drugs'

Bij een op de vier hartinfarcten onder volwassenen van 18 tot 45 jaar is cocaïne in het spel. Nederlandse cardiologen luiden de noodklok over de effecten van drugsgebruik op het hart.

Onbegrijpelijk vindt cardioloog Robert Riezebos, hoofd van het hartcentrum van het OLVG (Stadsziekenhuis) in Amsterdam.

RIEZEBOS «Kijk hoe zorgvuldig wij omgaan met medicijnen, hoe die worden gecontroleerd en bij de geringste twijfel over vervuiling worden teruggeroepen. En zet daar dan eens tegenover op welke schaal mensen pillen naar binnen werken waarvan ze geen idee hebben wat er in zit en door wie ze zijn geproduceerd.»

Toen hij in 2000 met zijn opleiding tot cardioloog begon, werd hij een paar keer per jaar geconfronteerd met problemen die patiënten kregen door drugsgebruik. Nu is dat wekelijks en op de afdeling spoedeisende hulp zijn ernstige gevallen dagelijkse kost.

RIEZEBOS «Het is nog net geen routine. Maar het is wel een zorgelijke ontwikkeling.»

Helemaal kwantificeren kan hij het niet, daarvoor ontbreken betrouwbare gegevens over drugsgebruik in Nederland, maar zijn ervaring in het ziekenhuis is dat jongeren steeds vaker en makkelijker naar drugs grijpen zonder zich te realiseren dat ze daarmee een zwaar giftige stof tot zich nemen.

RIEZEBOS «Het lijkt te normaliseren. Het hoort kennelijk bij het leven in de grote stad, maar wij moeten hier de vervelende gesprekken voeren als het misgaat. Die middelen zijn niet voor niets verboden.»

Wat zijn de gevolgen van gebruik?

Cocaïne en anders stimulantia zoals xtc zorgen voor een hoge bloeddruk en een snellere hartslag.Tegelijk kunnen ze leiden tot spasmen in de slagaders rond het hart. Een combinatie van toegenomen vraag naar zuurstof en een verminderd aanbod daarvan. Met een beetje pech leidt dat tot een hartinfarct.

Combinatie met alcohol

RIEZEBOS «Cocaïne zorgt daar bovenop nog voor 'plakkerigheid' van het bloed en heeft direct effect op 'de elektrisch activiteit' van het hart. Dat wordt nog eens versterkt als het wordt gebruikt in combinatie met alcohol.

»Het risico op een hartinfarct is een uur na het gebruik van cocaïne naar schatting 24 keer groter dan normaal. Bij een op de vier hartinfarcten onder volwassenen van 18 tot 45 jaar is cocaïne in het spel. De consequenties zijn groot: een hartinfarct kan gemakkelijk leiden tot overlijden. In elk geval wordt een deel van de hartspier dusdanig beschadigd dat langdurig, vaak levenslang, gebruik van medicijnen nodig is. Dat kan al voorkomen na eenmalig gebruik.

»Regelmatige gebruikers lopen op de wat langere termijn bovendien het risico op hartfalen: een verlies van pompkracht.»

Betere voorlichting

RIEZEBOS «Gebruikers zijn vaak onwetend over de effecten van drugsgebruik op het hart. Ik heb niet de illusie dat ik als cardioloog het gebruik van drugs kan inperken. Ik kan niets verbieden, maar wel kan ik zorgen voor betere voorlichting. Zie het als een soort bijsluiter: weet welke risico's je loopt als je dit soort middelen gebruikt. Dan moe tje daarna zelf de afweging maar maken.»

