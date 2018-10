Cannabis legaal in Canada: zeven vragen over het vrijgeven van marihuana

Waarom legaliseert Canada cannabis?

Medicinaal gebruik van marihuana is in Canada sinds 2001 toegestaan. Met de legalisering van productie en verkoop voor recreatief gebruik lost premier Justin Trudeau een belangrijke verkiezingsbelofte in. Volgens de premier was de bijna honderd jaar oude wetgeving niet meer effectief, omdat Canadezen in de praktijk tot 's wereld zwaarste gebruikers behoren. Trudeau heeft jaren geleden al erkend dat hij zelf wiet heeft gerookt, maar zijn regering waakt ervoor over te komen alsof ze het gebruik wil bevorderen. Doel is om de handel beter te reguleren en cannabis uit handen van jongeren te houden. Daarnaast verwacht de regering jaarlijks omgerekend zo'n 350 miljoen euro aan belasting te innen op de verkoop.

Mag iedereen in Canada nu overal een joint opsteken?

Nee, voor marihuana gelden dezelfde (strikte) regels als voor roken in het openbaar. De details zijn verder door de provincies uitgewerkt, zodat bijvoorbeeld de minimumleeftijd niet overal hetzelfde is. In de meeste plaatsen zullen mensen alleen thuis kunnen gebruiken, en als je een huurhuis hebt, is zelfs dat niet zeker: veel provincies geven de huiseigenaar het recht om blowen in hun woning te verbieden. Ook de beschikbaarheid verschilt. In Alberta is cannabis op 17 verkooppunten beschikbaar, in Ontario is het voorlopig alleen online verkrijgbaar. Verder mogen consumenten niet meer dan 30 gram cannabis bezitten, en zelf niet meer dan 4 wietplanten kweken.

Is Canada er klaar voor?

Op het moment telt het land meer dan 120 gecertificeerde producenten en velen van hen hebben hun bedrijf in de aanloop naar de legalisering fors uitgebreid. Desondanks zou de vraag wel eens groter kunnen zijn dan het aanbod. Producenten vrezen personeelstekorten en verwachten logistieke problemen, waardoor de potshops misschien al snel een briefje met de tekst 'uitverkocht' op hun deur moeten plakken, en klanten die online hebben besteld, weken moeten wachten op hun pakketje.

Wat gebeurt er met eerdere overtreders?

Enkele uren voordat de legalisering in werking trad, werd bekend dat gratie zal worden verleend aan mensen die eerder zijn veroordeeld, omdat ze minder dan 30 gram wiet in hun bezit hadden. Loopt Nederland nu achter?

Ja. In Nederland wordt verkoop aan de voordeur gedoogd, maar de teelt en transport van hennep en hasjiesj zijn nog steeds verboden - een schizofrene situatie die al jaren tot discussie leidt. Consumenten worden in Nederland niet vervolgd als ze 5 gram in hun bezit hebben, in Canada is dat 30 gram.