Mag je je kind een alcoholvrij biertje geven? Volgens deze deskundige beter niet

'Kinderen stappen vroeger over op bier waar wél alcohol in zit'

Om te beslissen of een kind dat alcoholvrije drankje mee mag drinken met de ouders, moet er eerst naar de etiketten van deze biervarianten worden gekeken: er zit een klein verschil tussen een alcoholvrij biertje, en een biertje waar 0,0% alcohol op staat.

In de laatste variant zit geen druppel alcohol, maar 'alcoholvrij' is niet helemaal alcoholvrij: er kan een percentage tot 0,1% in zitten, wat zo weinig is dat het niet hoeft te worden aangegeven op de verpakking. Sterker nog, in sommige frisdranken zit ook een dergelijk percentage alcohol, legt voedingsdeskundige Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum uit. 'In vruchtensap en frisdrank kan een kleine hoeveelheid alcohol worden gevormd door een natuurlijk gistingsproces. Zo kan het zijn dat een kind een appelsapje drinkt waar 0,1% alcohol in zit', aldus Postma-Smeets. Het zou dus goed kunnen dat een kind 'meer' alcohol op heeft na een paar glazen sinaasappelsap dan 0,0% biertjes. Bovendien zit er in veel frisdranken meer suiker dan in een alcoholvrij biertje.

Postma-Smeets «Zoete drankjes zitten vaak bomvol suikers. Het kan zijn dat qua suikergehalte een alcoholvrij biertje beter is dan een appelsap. De fructose in suiker kan ervoor zorgen dat kinderen last krijgen van hun maag of van diarree. Bij meer dan vijftig gram fructose krijgen veel mensen last van een opgeblazen gevoel. Kinderen die bijvoorbeeld veel appelsap drinken, zullen dit snel hebben. Het lijkt er dus op dat een kind beter een biertje kan nuttigen met 0,0% alcohol, dan een mierzoet drankje waar mogelijk wél alcohol in zit, én meer suiker.»

- Geven we kinderen dan voortaan een alcoholvrij biertje mee voor in de schoolpauze, in plaats van dat pakje sap?

Postma-Smeets «Het antwoord is nee. Alcoholvrij bier is bijna even gevaarlijk als alcoholhoudend bier. Door dit soort drankjes wennen kinderen aan de smaak van bier. De grens wordt onduidelijker en kinderen stappen vroeger over op bier waar wél alcohol in zit. Je geeft als ouder het voorbeeld dat alcohol drinken normaal is. Of het nou een alcoholvrij of gewoon biertje is.»

- Kinderen die regelmatig drinken, drinken gemiddeld meer

Postma-Smeets «Ook op latere leeftijd. Alcohol heeft niet alleen mentaal veel problematische gevolgen, maar ook fysiek. Het slijmvlies dat keel, mond, slokdarm en maag beschermt, wordt aangetast door alcohol, doordat dit een bijtende stof is. Bovendien verstoort het de ontwikkeling van de hersenen, evenals de versnelde groei van botten en spieren tijdens de puberteit. Hormonen beïnvloeden deze groei en alcohol verlaagt onder andere de hoeveelheid groeihormonen. Het is bekend dat bij jongens de botontwikkeling wordt geremd door overmatig alcoholgebruik. Alcoholvrij lijkt dus te veel op normaal bier.»

- Maar wat nou als kinderen een alcoholvrije Radler nuttigen?

Postma-Smeets «Deze zoete drankjes, vaak met een vleugje citroen en limoen, smaken nauwelijks naar echt bier. Alle dranken die líjken op alcohol, moeten worden vermeden. Een alcoholvrij biertje kan dan misschien qua voedingswaarde gezonder zijn dan een glas appelsap, maar het uiteindelijke resultaat prevaleert. Kinderen komen door het drinken van deze alcoholvrije dranken sneller in aanraking met alcohol. En dat is toxisch, dus deze drankjes zijn simpelweg schadelijk.»

