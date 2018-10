In totaal werden 4.655 jongeren tussen 18 en 30 jaar bevraagd. Zowel studenten, werkzoekenden als werkenden namen deel. Zij gingen dieper in op vragen over hun werk en hun professionele zorgen.

Een ruime meerderheid stelt graag te (willen) werken, ook als het inkomen niet nodig zou zijn, en is best tevreden over de huidige job. Ook op het vlak van jobzekerheid zijn bijna zeven op de tien bevraagden gelukkig.

Behalve zekerheid en interesse speelt vooral het salaris een belangrijke rol. ‘Slechts’ twee op de vijf bevraagden zijn tevreden over het loon dat ze op het einde van de maand ontvangen. Daar blijft het niet bij: de enquête laat volgens het ACV zien “dat de zorgeloze jeugd niet (meer) bestaat”.



Zo zegt meer dan driekwart van alle jongeren zich minstens een beetje zorgen te maken over de toekomst. Velen zijn bang hun huidige job te verliezen of vrezen in de toekomst met minder fijne jobs genoegen te moeten nemen.