Leen Dendievel wint LangZullenWeLezen-trofee met 'Asem'

De LangZullenWeLezen-trofeeën zijn boekenprijzen uitgereikt door een publiek van bijna 10.000 lezers. Tijdens de uitzending van 'Van Gils & gasten', kreeg Dendievel haar trofee uitgereikt door 'Thuis'-collega Vanya Wellens (Femke). In winnend boek 'Asem', is de actrice erg openhartig over haar paniekaanvallen en gaat ze op zoek naar de oorzaken én naar oplossingen. Ze sprak er begin deze maand over in ons dossier 'Angst'. Dat kan je hier herlezen.

Verder won 'De Zaak Krimson', uit de 'Amoras'-reeks van Charel Cambré, Marc Legendre en wijlen Willy Vandersteen, in de categorie 'Strip & graphic novel'. Die prijs werd uitgereikt door Patje Krimson. De komende dagen worden de overige trofeeën uitgereikt in 'Van Gils & gasten'.