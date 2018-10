De zelfrijdende auto remt niet voor honden, katten en mensen die niet het zebrapad nemen

Stel je voor: de zelfsturende auto heeft eindelijk toestemming gekregen om de weg op te gaan. En stel: als de auto het zebrapad nadert, steken daar plotseling drie mensen over. Doorrijden betekent hun dood, maar uitwijken zal de inzittenden het leven kunnenkosten. Wat moet deze zelfsturende auto doen?

Dat hangt er niet alleen van af wie er op dat zebrapad loopt, het hangt er ook van af wáár in de wereld dat zebrapad ligt. Want hoewel er mondiale consensus bestaat over de grote morele lijnen, zijn er aanzienlijke culturele verschillen. Bouwers van zelfsturende auto's én wetgevers moeten daarmee rekening houden.

Dat concludeert een internationele groep van onderzoekers, die een wereldwijd experiment hebben gedaan met hun 'Moral Machine',een online platform waarmee ze dilemma's voorlegden die zich in het verkeer kunnen voordoen, ook voor volledig zelfsturende auto's.