Vijf vragen over de grootste hongersnood van de eeuw: de humanitaire ramp in Jemen

1. De ergste hongersnood?

De noodhulporganisatie van de Verenigde Naties luidde woensdag de noodklok. ,'Jemen staat op de rand van een hongersnood die veel groter is dan alles wat experts op dit gebied ooit in hun werkzame leven hebben gezien', verklaarde Mark Lowcock, hoofd Noodhulp van de VN.

Afgelopen twintig jaar waren er in de wereld twee eerdere hongersnoden: in 2011 in Somalië en vorig jaar in Zuid-Soedan. Zelfs vergeleken met die humanitaire rampen noemt de VN-chef de schaal van wat er in Jemen gaande is 'schokkend'. Ruim 22 miljoen van de 27 miljoen mensen in het land hebben humanitaire hulp nodig, volgens het Rode Kruis.

15,7 miljoen Jemenieten hebben geen toegang tot drinkwater. Ambtenaren zijn al dertig maanden niet meer betaald. Meer dan de helft van de ziekenhuizen is gesloten. Ziektes als cholera, difterie en meningitis grijpen om zich heen. Doordat havens en vliegvelden gesloten zijn, komen voedsel en medicijnen het land amper in. Mensen hebben geen geld om voedsel te betalen.