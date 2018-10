Waarom de overheid moet ingrijpen in de hoge notariskosten voor vastgoed

Ik verwachtte van HUMO dat zij i.p.v. mee te surfen op de huidige golf van notariaat bashing, eens deftig zouden onderzoeken welke taken de overheid de voorbije 10 jaar op de rug van de notarissen (en hun medewerkers) heeft geladen in het kader van administratieve vereenvoudiging - taken die vroeger door overheidsambtenaren werd uitgevoerd (registreren van akten, kadastrale informatie, overschrijving in de hypotheekkantoren (thans kantoren rechtszekerheid). Draai misschien eens een maandje mee in een middelgroot notariskantoor en trek dan uw conclusies. De notariskosten die worden opgesomd bestaan bovendien voor 60% uit kosten die hij namens de overheid moet ontvangen (buiten de registratiebelasting). Wie zal aftoetsten of alle door de wet voorgeschreven documenten en attesten aanwezig zijn? Wie zal nagaan of alles wat er gebouwd is wel vergund werd? Wie controleert of er op het mooie stukje bouwgrond effectief mag gebouwd worden? U zegt: daarvoor bestaan dan makelaars, advocaten of andere tussenpersonen - zeker en die werken gratis??? een onroerend goed verkopen via blockchain, mijn gat !!!!