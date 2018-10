'Theo vlogt': zeven tips van experts Céline Schraepen en Talisa Loup

‘Ik heb ervoor gekozen om als politicus de voortrekker te zijn op vlak van sociale media. Dus ja, ik ga vloggen,’ klonk het eergisteren op de Twitterpagina van Theo Francken (40). Het is nog niet duidelijk wanneer we het eerste hoofdstuk uit Franckens videodagboek te zien krijgen. We hebben dus nog tijd om hem op weg te helpen met enkele cruciale tips.

Experts van dienst zijn Céline Schraepen en Talisa Loup, twee hartsvriendinnen die bekend werden via Instagram en ondertussen ook aan het vloggen zijn. Schraepens populairste video, een ‘bikini try-on’, werd 400.000 keer bekeken, Loups ‘Boobjob Before & After’ trok om en bij de 135.000 kijkers. De inhoud van hun vlogs mag dan lichtjes verschillen van wat Francken zal doen, maar niemand in Vlaanderen kent de kneepjes van het vak beter dan Céline en Talisa.

Tip 1: Kies een goede naam en een goed onderwerp voor je kanaal.

Céline Schraepen «Als je start met vloggen, is het belangrijk om een goede naam te kiezen voor je YouTube-kanaal. Je kiest het best voor een naam die past bij de onderwerpen die je zult behandelen. Of neem gewoon je eigen naam, zo vinden ze je makkelijker op Google.

»Aangezien wij allebei een familiekanaal hebben, kozen we voor een samensmelting van onze eigen naam en die van onze partner: Nick & Céline werd NICEfamily, Talisa en Sam werd TALISAM TV.»

HUMO Francken koos voor ‘Theo vlogt’. Een goede keuze?

Céline «Ja. ‘Theo vlogt’ bevat zijn eigen naam en zegt meteen wat hij gaat doen: vloggen.»

Talisa Loup (foto) «Daarnaast is ook een goed onderwerp belangrijk. Dat kan beauty, fashion of food zijn, maar ook gewoon een persoonlijke vlog in dagboekvorm.»

HUMO Bij Theo Francken zal het wellicht om politiek gaan.

Talisa «Dat lijkt me oké, als hij het op een vlotte en toffe manier brengt. De jeugd kijkt vandaag minder tv en is minder op de hoogte van politiek. Het is dus goed dat iemand hen op een andere manier probeert te bereiken. Volgens mij zou een mix van zijn politieke leven en zijn privéleven zeker kunnen werken.»

Tip 2: Zoek inspiratie, maar blijf jezelf.

Talisa «YouTube heeft veel te bieden. Er is dus helemaal niets mis met inspiratie zoeken bij andere vloggers. Hou ook trending video’s in de gaten en speel er zelf op in met je kanaal. Dan denk ik aan hot topics zoals mukbang.»

HUMO Muk-wat?

Talisa «Bij mukbang bestelt een vlogger veel eten, om het vervolgens alleen of met vrienden op te eten met een camera erbij. Ondertussen wordt er gepraat. Zo kan Francken bijvoorbeeld een ‘question & ask’ doen, waarin hij vragen beantwoordt die hem de voorbije dagen gesteld werden.»

HUMO Terwijl hij Vlaamse frietjes eet?

Talisa «Niet per se. Frietjes zullen het altijd goed doen, maar ook pizza kan werken. Zo laat hij zien dat hij van alle markten thuis is.»

Céline «Inspiratie zoeken is een must, maar let erop dat je geen copycat wordt. Volgers appreciëren het enorm als je je authentieke zelve bent. Mensen zijn immers op zoek naar gelijkenissen met hun leven. Als ze het gevoel krijgen dat jij als persoon dicht bij hen staat, dan creëert dat een echt community-gevoel.»

HUMO Francken wordt vaak gezien als een politicus die rechtuit en agressief is in zijn taalgebruik. Is dat iets wat hij in zijn vlogs achterwege moet laten?

Céline «Ik denk dat veel van zijn volgers het juist appreciëren dat hij rechtuit is, dus waarom zou hij dat niet uitspelen? Het is niet mijn stijl, maar het werkt wel. Dat zie je ook bij de Nederlandse vlogster Monica Geuze: zij floept er ook uit wat ze denkt.»

Tip 3: Vooral kwaliteit, maar ook kwantiteit.

Céline «De grootste valkuil bij beginnende vloggers is dat ze er vol enthousiasme aan beginnen, maar het vaak niet volhouden. Er kruipt meer moeite in een video van 10 minuten dan je denkt.

»Een kwaliteitsvolle video maken start bij goed materiaal. Naast het opnemen van de video zelf moet je ook nog monteren – vaak kruipt daar uren werk in. Neem er je tijd voor, en zorg eventueel voor creatieve edits (bewerkingen, red). Creëer een persoonlijke montagestijl en gebruik die bij al je video’s.»

HUMO Theo Francken zal zijn vlogs wellicht niet zelf monteren. Komt die persoonlijke stijl in gevaar?

Céline «Ik zou het zelf heel moeilijk vinden om dat uit handen te geven. Ik raad hem aan om de vlogs toch na te kijken en op voorhand goede afspraken te maken met de monteur. Het is belangrijk dat die de persoonlijke stijl van Francken begrijpt.»

Talisa «De kwaliteit moet natuurlijk top zijn, maar ook kwantiteit en vooral consistentie zijn heel belangrijk. Kies vaste dagen uit, bepaal een uploadschema en respecteer dat. Je volgers rekenen erop dat er op die dagen een video online zal komen.»

Tip 4: Goede titels zijn eyecatchers.

Talisa «Probeer met je titel mensen nieuwsgierig te maken. Hoe aantrekkelijker de titel, hoe meer volgers en views je zult halen. Je kunt af en toe gebruik maken van clickbait, misleidende en sensationele titels om het aantal clicks op jouw video te verhogen. Maar gebruik het niet te vaak! Volgers kunnen er meestal mee lachen, maar na de tiende clickbait-titel waarschijnlijk niet meer.»

HUMO Stel dat Francken een vlog zou maken op verkiezingsdag, wat zou dan een ideale titel zijn?

Talisa «Die moet de mensen vooral aanspreken. Dan denk ik aan: ‘Ik ben opnieuw burgemeester!’, ‘Verkiezingsdag verliep supergoed!’ of ‘Theo Francken wint verkiezing!’. Een titel mag gerust fel zijn. Bijvoorbeeld: ‘Dit is de gelukkigste dag van mijn leven!’, ‘Ik ben superblij!’ of ‘Dit had ik nooit verwacht!’»

HUMO Moet het altijd zo positief klinken?

Talisa «Op een mindere dag kun je wat negatiever zijn – ook dat spreekt aan. Ik gebruik zelf soms titels als ‘Oh nee, dit meen je niet!’, of ‘Vandaag loopt alles mis’. De zaken een beetje uitvergroten wérkt. Francken staat bekend om zijn felle uitspraken, dus ook dat kan hij uitspelen in zijn titels. Maar je mag niet overdrijven.»

Céline «Ook je thumbnail (weergave-afbeelding van een video, red.) moet in orde zijn. Zorg ook hier voor een aantrekkelijke afbeelding die mensen nieuwsgierig maakt. Wij hanteren steeds dezelfde stijl: hetzelfde lettertype en dezelfde kleuren.»

Tip 5: Call to action.

Céline (foto) «Als je veel tijd besteedt aan je video’s, is het ook leuk als je veel volgers krijgt. Vaak vergeten kijkers zich te abonneren op je kanaal. Geef ze dus een duwtje in de rug. Spoor ze bij elke video aan om zich te abonneren op je kanaal. Wijs erop dat het helemaal gratis is! Je kunt je volgers ook vragen om je video’s te liken en een leuke reactie achter te laten.»

Talisa «Je kunt ook interactie creëren door in je video een vraag te stellen en je volgers te laten antwoorden in de reacties. Als je het hebt over je favoriete film aller tijden, vraag hun dan wat hun favoriete film is. Daarnaast is het handig om via andere sociale media te laten weten dat je een YouTube-kanaal hebt.»

Tip 6: Kweek een olifantenhuid.

Talisa «Je moet beseffen dat mensen een inkijk krijgen in je privéleven. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen en mensen zullen altijd een mening hebben. Ook wij zijn al geconfronteerd met negatieve reacties. Gelukkig filtert YouTube zelf de grofste reacties.»

HUMO Hoe gaat Francken het best om met negatieve commentaren van politieke tegenstanders?

Talisa «Als de commentaren te ver gaan, verspil je er beter je tijd niet aan. Op sommige kun je wel reageren, maar doe dat op een vriendelijke manier. Je hebt het recht jezelf te verdedigen, maar tegelijkertijd moet je er ook boven kunnen staan.»

Céline «Als vlogger moet je een olifantenhuid kweken. We merken dat mensen graag hun zegje doen of zich willen bemoeien met je leven. Dat kan gaan van commentaar op de kleuren van je babykamer - ‘Grijstinten zijn echt niet goed voor de ontwikkeling’ - tot ‘Je moet je katten meer kammen, want dat doen jullie nooit!’

»Een vlog van 10 minuutjes toont maar een fractie van je leven. Maar het is op die 10 minuten dat mensen alles beoordelen. Soms vergeten ze dat een dag 24 uur duurt.»

Tip 7: Doe het graag.

Céline & Talisa «Last but not least, doe het vooral graag! Als je plezier hebt in het vloggen, dan zul je het ook volhouden en er graag je tijd in steken. Veel succes, Theo!»

