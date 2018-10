Hoe de Brugse wintermarkt in het oog van de storm belandde

Zondagavond. Pol Van Den Driessche, Brugs N-VA-kopstuk, checkt nog snel even wat Facebook-updates tijdens het televisiekijken. “Godverdomme, gaan ze nu in Brugge ook al met die zever beginnen”, roept hij naar zijn vrouw. Van Den Driessche kreeg net een advertentie onder ogen voor de Brugse wintermarkt en een daaraan gekoppelde Facebook-post waarin zijn N-VA-collega Nele Caus zich kritisch uitlaat over het evenement. Die wintermarkt is sinds twee jaar de kerstmarkt komen vervangen. Een totaal misplaatste ingreep, vindt Caus. “Een kerstmarkt heeft blijkbaar een te grote religieuze lading”, vertelt ze. “En dus moest onder het mom van politieke correctheid de naam veranderen.”

Ook Van Den Driessche kruipt in zijn pen en tikt een verbolgen Facebook-post waarin hij laat weten niet toe te willen geven aan wat hij “een idiote vorm van tolerantie” noemt. Nadat hij op ‘post’ heeft geklikt, stuurt hij Nicholas Lataire, hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst, een sms waarin hij ook aan hem zijn ongenoegen over de naamsverandering duidelijk maakt. “Pol geeft ons wel vaker tips”, vertelt Lataire. “Meestal gebeurt daar niets mee, maar af en toe zit daar iets bij waar we verder op gaan.”