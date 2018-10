Hoe de Brugse wintermarkt in het oog van de storm belandde

Is het nu kerst- of wintermarkt? Niemand in Brugge die er van wakker lag. Tot de kwestie begin deze week plots de inzet werd van het zoveelste identiteitsdebat. Een reconstructie.

Zondagavond. Pol Van Den Driessche, Brugs N-VA-kopstuk, checkt nog snel even wat Facebook-updates tijdens het televisiekijken. “Godverdomme, gaan ze nu in Brugge ook al met die zever beginnen”, roept hij naar zijn vrouw. Van Den Driessche kreeg net een advertentie onder ogen voor de Brugse wintermarkt en een daaraan gekoppelde Facebook-post waarin zijn N-VA-collega Nele Caus zich kritisch uitlaat over het evenement. Die wintermarkt is sinds twee jaar de kerstmarkt komen vervangen. Een totaal misplaatste ingreep, vindt Caus. “Een kerstmarkt heeft blijkbaar een te grote religieuze lading”, vertelt ze. “En dus moest onder het mom van politieke correctheid de naam veranderen.”

Ook Van Den Driessche kruipt in zijn pen en tikt een verbolgen Facebook-post waarin hij laat weten niet toe te willen geven aan wat hij “een idiote vorm van tolerantie” noemt. Nadat hij op ‘post’ heeft geklikt, stuurt hij Nicholas Lataire, hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst, een sms waarin hij ook aan hem zijn ongenoegen over de naamsverandering duidelijk maakt. “Pol geeft ons wel vaker tips”, vertelt Lataire. “Meestal gebeurt daar niets mee, maar af en toe zit daar iets bij waar we verder op gaan.”

Zoals dit verhaal bijvoorbeeld. Lataire seint zondagavond een van zijn eindredacteurs in en maandagmorgen wordt journalist Wim Naert op de zaak gezet. Hij belt eerst met Van Den Driessche en contacteert daarna Piet Vanderyse, die als voorzitter van het Brugs Handelscentrum verantwoordelijk is voor de wintermarkt. Vanderyse bevestigt in grote lijnen het verhaal van de Brugse N-VA. Ja, de benaming kerstmarkt is in deze tijden te nadrukkelijk met het katholieke geloof verbonden. En inderdaad, om niemand te schofferen is daarom voor het neutrale wintermarkt gekozen. Om diezelfde reden zijn trouwens de engeltjes in de kerstverlichting vervangen door niet-religieus geïnspireerde lampjes. De man doet zijn verhaal nog eens opnieuw voor de camera en duikt maandagavond op in het VTM-nieuws van zeven uur.

'‘Dit is de eerste keer dat ik iemand ‘on camera’ hoor vertellen dat geloofsovertuiging een rol heeft gespeeld bij de switch tussen kerstmarkt en wintermarkt’' Nicholas Lataire, hoofdredacteur ‘VTM Nieuws’

Cyberleger

“Terecht”, vindt Lataire nog steeds. Ook al weten ze bij VTM dat ook Gent en Brussel, om er maar twee te noemen, winterfeesten hebben en dat de naamsverandering al van twee jaar geleden dateert. “Maar dit is de eerste keer dat ik iemand ‘on camera’ hoor vertellen dat geloofsovertuiging daarbij een rol heeft gespeeld.”



De poppen gaan pas echt aan het dansen wanneer Theo Francken (N-VA) zich met de zaak komt bemoeien. Om 19:56 uur stuurt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie het bewuste item naar zijn meer dan 90.000 Twitter-volgers, voorzien van het commentaar ‘Weg met ons’. Meer heeft het geel-zwarte cyberleger niet nodig om in actie te komen. Plots regent het verontwaardigde reacties en in een mum van tijd is het verhaal alomtegenwoordig op sociale media en krantensites.

Weg met ons. 👇 https://t.co/SsJPAdl7R8 — Theo Francken (@FranckenTheo) 29 oktober 2018

Ondertussen wordt in Brugge de communicatielijn bijgestuurd. Plots hebben religieuze motieven niets meer met de wintermarkt te maken. Het is de schuld van de sint, zo blijkt. En de steeds vroegere start van het kerstgebeuren, dat tegenwoordig al op 23 november uit de startblokken schiet. Nog voor de sint is gepasseerd, dus. Juist daar stoorden veel mensen zich volgens Vanderyse aan. In de nieuwe versie van zijn verhaal is de kerstmarkt net om dat te vermijden van naam veranderd.

De nieuwe naam en een verbod op kerstmuziek tot 6 december moeten het conflict tussen kerst en sint vermijden. Bovendien is de organisatie bereid in dialoog te gaan om een nieuwe naam te bedenken voor het evenement. “Ons doel was enkel om het wintergebeuren in Brugge extra in de kijker te zetten”, klinkt het.

Dat ‘zijn’ wintermarkt nu in het oog van de storm terechtkomt, is volgens de voorzitter van het Brugs Handelscentrum geen toeval. Hij wijst met een beschuldigende vinger richting Nele Caus. Zij runt naast haar bezigheden als N-VA-politica ook een café/restaurant in de Brugse binnenstad. “Zij wil al langer een plaatsje op onze wintermarkt, maar we zijn beperkt tot tachtig standjes, dus dat lukt voorlopig niet.” Of hoe een nationaal verhaal toch ook heel lokaal kan zijn.