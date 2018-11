Een jaar na de zaak-Bart De Pauw: 'Mijn cliënten wilden enkel dat het stopte, dat de VRT op de hoogte werd gebracht. Het is niet zo dat elke meldster ooit slachtoffer is geweest'

“Mijnheer De Pauw, heeft u deze sms verstuurd: ‘Je zag er weer zo smoking hot uit’?”



“Ja, edelachtbare.”



“En deze: ‘Ik wil u neuken’?



Komt het ooit tot een proces, the people versus Bart De Pauw? Vrijdag is het precies een jaar geleden dat de tv-maker een filmpje losliet op YouTube: “De VRT-directie heeft mij te kennen gegeven dat ze de samenwerking na dertig jaar onmiddellijk stopzet.”

In augustus verklaarde advocate Christine Mussche, die een tiental actrices en oud-medewerksters van Bart De Pauw vertegenwoordigt, dat het onderzoek van het Antwerpse parket – afdeling Mechelen – in een eindfase zat en wellicht in het najaar zou worden afgerond.

“Ja, er schiet niet veel najaar meer over, maar er is nog geen datum vastgelegd”, zegt Mussche. “De onderzoeksrechter is nog altijd bezig. Partijen kunnen bijkomende onderzoeksdaden vragen. Uiteindelijk ligt het daarna in handen van de raadkamer, die beslist of de zaak wordt doorverwezen of niet.”

Klachtmisdrijf

Het blijft iets irreëels hebben: een strafrechtelijk onderzoek naar woorden, gedragingen en tekstberichten. Toen enkele vrouwen vorig jaar anoniem getuigden in De Morgen, maakten ze zelf bezwaar tegen de al te snel getrokken vergelijkingen met de Weinstein-affaire. “Het woord ‘slachtoffer’ is te groot voor wat het was”, zei een van hen. “Als mijn naam gelinkt wordt met de zaak, zal elke nuance wegvallen.”

De zaak begon met een vertrouwelijk rapport dat manager beroepsethiek Diane Waumans op 30 oktober overmaakte aan CEO Paul Lembrechts van de VRT. Het rapport berustte op getuigenissen van twee vrouwen die De Pauw beschuldigen van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Daarop kwamen andere meldingen. Er werden huiszoekingen uitgevoerd en dossiers opgevraagd bij de VRT en bij De Pauws toenmalige productiehuis Koeken Troef!