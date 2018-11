Emo Night in Antwerpen: 'Het voelt een beetje als feesten op je eigen Spotify-favorieten, maar dan op shuffle'

Het is twee uur ’s nachts en ik sta in een doorweekt Whitney Houston T-shirt tussen mensen die met een gelukzalige glimlach op hun gezicht schreeuwen dat ze dood willen. Overal om me heen zijn innige omhelzingen. Een meisje werpt zichzelf op de vloer. Dit is geen sekte. Dit is Emo Night.

De kans is groot dat u emo enkel kent van de poppy-pathetische riedels die begin jaren tweeduizend de hitlijsten domineerden. Van toen u op een housewarming dronken “Welcome To The Black Parade” meeschreeuwde. Van die ene klasgenoot waarvan niemand zeker was of ze wel een linkeroog had omdat dat steeds bedekt werd door haar zwart en roze geverfde haar. Van overgevoelige MSN-statussen en uw neefje dat plots met eyeliner op het familiefeest verscheen. De Daily Mail noemde het een “obscure death cult”, i-D beschreef het als “de laatste echte subcultuur” en H&M noemde het “onze nieuwe zomercollectie”. Van “commerciële sell-outs” tot “euh, technisch gezien is dit toch poppunk?” - vijftien jaar geleden was emo veel dingen, maar cool was het niet.

Revival

Anno 2018 is het tij duidelijk gekeerd. Eén van de hipste feestjes in Los Angeles is ‘Emo Night’, gestart als een nostalgische caféavond onder vrienden die al snel uit zijn voegen barstte. Vandaag reist het feestconcept heel de Verenigde Staten rond, met DJ-sets van bekende emobands als publiekstrekker. Dat leest u goed: de jongens van Underoath treden er niet op, ze draaien er plaatjes van hun collega’s. En dat is gigantisch populair.