Waarom wachten millennials langer met seks?

Ik was zestien toen ik ontmaagd werd. Ik sliep voor het eerst bij mijn vriend - met wie ik overigens nog steeds samen ben. Hij was zeventien. Het was de avond voor oudejaarsnacht en we kenden elkaar sinds carnaval, eind februari. Een klein jaar dus. Zijn ouders hadden een hangslot op zijn slaapkamerdeur gemonteerd voor onze privacy - ‘een slotje voor Lotje’.

Alles volgens het boekje: twee verliefde tieners, een vertrouwde omgeving en natuurlijk de onvermijdelijke klungeligheid. Ik wist ongeveer hoe het zou gaan - sommige van mijn vriendinnen hadden al langer seks. Toen ik de volgende ochtend terugfietste naar huis, stond mijn moeder me op te wachten bij de voordeur. Grote glimlach op haar gezicht: “En?” vroeg ze meteen. “Heb je het gedaan?”

Leuk en spontaan, toch geen seks

‘Het’ al gedaan hebben. Naarmate je ouder wordt, lijkt het steeds meer een voor de hand liggende zaak. Maar millennials beginnen steeds later aan seks. Kenniscentrum Rutgers constateerde vorig jaar dat de helft van alle achttienjarigen maagd is. In 2012 gold dat nog voor zeventienjarigen. Uit een enquête van The Next Steps Project onder 16.000 Britse jongeren bleek dat een op de acht 26-jarigen nog maagd is. Een paar jaar terug was dat een op twintig.

Wie zijn die afwachtende jongeren? Wat zijn hun redenen? En kunnen we het hier een keer over hebben? Iris (22, student) vindt het schattig als mensen geschrokken reageren op het feit dat ze nog maagd is. “Maar je bent zo’n leuke spontane meid”, zeggen ze dan verwonderd. “Alsof iedereen die leuk en spontaan is vanzelfsprekend zin heeft in seks. Alsof er iets mis is als je daar langer mee wacht.”