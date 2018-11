Een charmant snoetje en tourettesyndroom : het leverde Twitch-streamer 130.000 volgers op

Haar eigen keuze is dat niet: de streamer lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette, een neurologische aandoening die resulteert in ongecontroleerde bewegingen en geluiden. Deze ‘tics’ zorgen in het dagelijkse leven voor ongemakkelijke en zelfs gevaarlijke situaties, maar op het Twitch-kanaal van Sweet_Anita is het vaak hilariteit alom.

‘Tot een paar weken geleden kwamen slechts 40 kijkers opdagen wanneer ik streamde. Ik kende ze allemaal bij naam,’ aldus Anita. ‘Ik ben het niet gewend om bekeken te worden door duizenden mensen.’ Nadat een fragmentje uit haar stream viraal ging op het internet, groeide haar Twitch-kanaal uit tot een mastodont met 130.000 volgers. En dat op een maand tijd.

Naast het spelen van populaire games als ‘The Forest’, ‘Overwatch’ en ‘Bioshock’ is de Britse ook bijzonder openhartig over haar aandoening: ‘Doorgaans zijn de reacties op mijn obscene tics ronduit agressief. Mijn diagnose kwam pas op m’n 24ste. In de jaren daarvoor dacht ik gewoon dat ik een weirdo was. De positieve reacties tijdens het streamen zijn dan ook een ongelofelijke boost voor mijn zelfvertrouwen!’

Waar succes hoogtij viert, zijn uiteraard ook sceptici terug te vinden. Over aantijgingen dat ze haar tics zou veinzen om volgers te lokken, zegt Anita: ‘Ze doen maar, ik kan er toch niets aan veranderen. Ook ga ik geen moeite doen om het te bewijzen. Soms vragen mensen me waarom mijn tics altijd ‘perfect getimed zijn’. Welnu: ik woonde ooit een crematie bij. Net voor ze het lichaam verbrandden, riep ik: ‘He’s gonna burn!’ Niet bepaald perfect getimed, dus. Awkward as fuck!’

‘Een reguliere job is voor mij geen optie. Als je in mijn gezelschap voorover buigt, dan krijg je geheid een klets op je billen. Daar zou ik ongetwijfeld mee in de problemen raken.’ Maar Anita voegt er nuchter aan toe: ‘Het feit dat ik een vrouw ben, helpt enorm. Als ik een man was, had ik allang een pak rammel of – nog erger – een klacht wegens seksueel overschrijdend gedrag gekregen. Daarom neemt geen enkele werkgever me aan.’

Ondertussen hoeft dat ook niet meer. Net als zoveel populaire gamers, zorgt de exponentiële groei van Anita’s Twitch-kanaal ervoor dat ze via het streamen voldoende inkomsten kan verzamelen om een comfortabel leven te leiden.