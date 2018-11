Een superster voor links Amerika: is dit het nieuwe gezicht van de Democratische Partij?

Ze is nerveus, zegt Eileen Connelly. Het is even na 6.00 uur in de ochtend op deze druilerige verkiezingsdag in New York. Connelly is al op pad met een stapel blauwe flyers met daarop de naam van Alexandria Ocasio-Cortez, voorzien van Spaanse dubbele uitroeptekens. ,,Het móet vandaag gebeuren", zegt Connelly - dit is de dag dat Democraten zoals zij de kans krijgen om president Trump en zijn partij macht te ontnemen door mensen als Ocasio-Cortez naar het Congres te sturen. Ocasio-Cortez, een 29-jarige barvrouw uit The Bronx van wie zes maanden geleden niemand buiten het 14de kiesdistrict van New York had gehoord.



Haar opponent in de voorverkiezingen, Democratisch partijkopstuk Joe Crowley, stuurde nog laconiek een vervanger op haar af in een debat. Maar hij verloor, en Ocasio-Cortez is nu een ultralinkse superster die zonder veel Republikeinse tegenstand het Congres in gaat om te pleiten voor 'democratisch socialisme'. Een overheid die zorgverzekeringen en banen voor iedereen garandeert, bijvoorbeeld. De Democraten zullen vandaag, met de uitslag van de midterms in de hand, moeten bepalen of die radicale koers ook deel van de partijlijn wordt.

De democratische socialist Alexandria Ocasio-Cortez (vrouw en minderheid) wint voor het 14de district in New York een plek in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en is daarmee het jongste congreslid EVERRRR!! YOU GO GIRL 💕 #Midterms2018 pic.twitter.com/B3l6gDwyWT — Djeekop de Dichter ★ (@djeekopdicht) 7 november 2018

Uitdagen

Ocasio, die delen van The Bronx en Queens vertegenwoordigt, is de anti-Trump. De jonge socialist die haar campagne deels in het Spaans voert, tegenover de bejaarde opperkapitalist Crowley, die de held van boze blanke mannen is geworden. Maar allebei wisten ze als rebelse buitenstaander de gevestigde orde buiten spel te zetten. ,,Ik kon niet geloven dat ze het lef had om Crowley uit te dagen", zegt vrijwilliger Eileen Connelly uit Queens. ,,Ze durft - daarom steun ik haar.”



Vrouwen als zij, observeerde Ocasio-Cortez in een verkiezingsspotje, 'horen zich niet verkiesbaar te stellen'. Nog tijdens haar campagne werkte ze als barvrouw in een tacorestaurant. Ze ging daar werken na de dood van haar vader, om de rekeningen van haar Puerto Ricaanse familie te kunnen betalen.