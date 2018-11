Heerst er een sterke-mannen-virus? Welnee, zo nieuw is de dictatuur niet

Om de actualiteit wereldwijd te kunnen duiden heb je een groter verhaal nodig. Maar als zo’n narratief al te veel wordt herhaald, zowel in traditionele als nieuwe media, is waakzaamheid gepast. Wie in deze tijd de tv aanzet, over een scherm veegt of een krant openslaat, kan er moeilijk omheen: wereldwijd zijn sterke mannen in opkomst.

In dit ‘sterke-mannen-narratief’ contrasteert de huidige tijd scherp met de jaren negentig van de 20ste eeuw. Die jaren negentig blijken in retrospectief een soort gouden tijdperk te zijn geweest. Democratie werd wereldwijd omarmd, mensen geloofden in internationale samenwerking en een betere wereld. Twintig jaar later drijven angst voor globalisering, multiculturalisme en migratiestromen – aangewakkerd door sociale media die nepnieuws verspreiden – kiezers in de armen van mannen met een oog-om-oog-tand-om-tand-mentaliteit.

Het jongste land dat met het sterke-mannen-virus is besmet, is Brazilië. De mannetjesputter Bolsonaro sloot zich op 28 oktober aan bij een gezelschap dat al bestond uit Trump, Poetin, Xi, Erdogan, Orbán en Duterte, leiders die in het narratief producten zijn van een en dezelfde ontwikkeling.

Sterke man was maar heel even weg