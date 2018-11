De remedie voor elke fantasie: de grenzeloze wereld van gameporno

Pas sinds kort in de catalogus van pornosites, maar nu al een van de populairste categorieën: gameporno. Ontwerpers die hun wildste fantasieën botvieren op videogamepersonages en hun video's met een miljoenenpubliek delen. Een genre waarin niets echt is en dus alles mogelijk is.

Pornowebsite Pornhub presenteerde begin dit jaar de populairste zoektermen van 2017. Wat bleek? De gametitel 'overwatch' is populairder dan 'trio', 'gangbang' en zelfs 'dikke kont' en 'dikke tieten'. Er wordt ongeveer evenveel gezocht op 'overwatch' als op 'anaal'. De Overwatch-video's die je op Pornhub vindt zijn professioneel gemaakt, met een vette knipoog naar hentai: de term voor pornografische anime.

Maar Overwatch' D.Va, Mercy en Brigitte zijn niet de enige personages waar porno van wordt gemaakt. Er zijn ook video's te vinden van Lara Croft ('Tomb Raider'), Elizabeth ('BioShock'), Ciri ('The Witcher'), Helena Douglas ('Dead or Alive') en 2B ('NieR'). En als je goed zoekt vind je zelfs wat homoseksuele gameporno, zoals de video met Leon Kennedy en Piers Nivans ('Resident Evil').

Hoe het begon

2012 was een belangrijk jaar voor gameporno, want toen bracht gamemaker Valve het programma Source Filmmaker uit. De software werkt met de Source-engine, een populaire technologie waar veel games mee zijn gemaakt. Simpel gezegd kun je alle objecten uit een game gebruiken om je eigen video mee te maken, zolang het spel de Source-engine gebruikt.

Aanvankelijk werd Source Filmmaker ingezet om machinima, een filmgenre dat gebruikmaakt van gamebeelden, te creëren. Maar al snel zagen gamers kans om hun favoriete gamepersonage aan een erotisch verhaal te laten deelnemen. Het resulteerde in korte videoclips en gifjes, die door vele gamers werden gedeeld.

De populariteit van deze gifjes en clips ontging ook Darkcrow niet, één van de oprichters van gamepornomaker StudioFOW. Hij dacht: 'dat kan ik beter', en hij begon in 2014 met het creëren van gameporno. Zijn video's worden inmiddels door tientallen miljoenen mensen bekeken.

Het is lastig om iets persoonlijks over Darkcrow te weten te komen. Hij antwoordt snel en zakelijk, maar wil niet zeggen hoe oud hij is, wat zijn achtergrond is of wat voor werk hij doet. "Mijn naam is DC en ik ben de oprichter van de studio. Ik ben de regisseur van onze vijftien films, evenals de producent en editor", schrijft hij in een e-mail.

Verkrachtingsfantasieën

In 2014 bracht StudioFOW zijn eerste gamepornofilm uit: Lara in Trouble, gebaseerd op de Tomb Raider-game uit 2013. In dat spel wordt Lara gevangengenomen door een cult, en één van de leden lijkt Lara te gaan verkrachten. In de game ontsnapt ze, in de video van StudioFOW niet. In de zeventien minuten durende pornoclip wordt ze door de groep mannen verkracht, waarna ze haar pistool grijpt en de mannen neerschiet. De tekst 'A survivor is born' rolt samen met de credits over het zwarte scherm.

'Enorm veel mensen hebben deze fantasieën. De markt liegt nooit'

Lara in Trouble ging viral. De video is miljoenen keren bekeken en gedownload, en zorgde ervoor dat StudioFOW met meer mensen en betere hardware aan nieuwe projecten kon werken. Dat was te zien in StudioFOW's tweede video Kunoichi, waarin Kasumi van Dead or Alive 34 minuten lang wordt verkracht door demonen met enorme penissen. StudioFOW huurde voor de eerste keer een stemactrice in om het gekreun op te nemen.

Verkrachtingsfantasiën blijken de rode draad te zijn in het werk van StudioFOW. "Dat is wat de markt wil", vertelt DarkCrow. "Er was een gat in de markt en daar zijn we in gesprongen. Dat is ook de reden dat we de nummer één zijn op dit gebied, want enorm veel mensen hebben deze fantasieën. De markt liegt nooit."

DarkCrow houdt van de hardcore Japanse hentai uit de jaren tachtig en negentig, die doordrenkt is met verkrachtingsfantasieën. En dat zie je terug. Aan de andere kant is het ook te verwachten dat gameporno verkrachtingsfantasieën bevat. Je ziet dezelfde trend in normale porno, waar termen als 'rape', 'incest' en 'humiliation' je leiden naar tal van video's waarin deze fantasieën aan bod komen.

Invloed

Of dit soort fantasieën erg zijn, vroeg ik aan Erik van Beek, seksuoloog bij het Nederlandse Seksuologisch Expertise Centrum. "De verkrachtingsfantasie als lustopwekkend beeld komt veel voor, zelfs bij een meerderheid van de vrouwen. Je hoeft je er niet voor te schamen: het kan juist voor velen lustopwekkend zijn. Dat het een fantasie is, betekent niet dat mensen het ook daadwerkelijk willen uitvoeren."

'Door extreme porno kan een vervreemding ontstaan, waarbij de pornokijker niet meer opgewonden kan worden van normale seks'

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar agressie in porno en de invloed daarvan op kijkers. Wat blijkt: alleen mensen die al naar agressief gedrag neigen, worden erdoor beïnvloed. "Hetzelfde zie je bij gewelddadige games. Het spelen van deze games maakt kinderen niet agressief, maar het kan bij sommigen wel deze emotie opwekken."

De prikkels die deze extreme porno geven, kunnen volgens Van Beek wel problematisch zijn: "Daardoor kan er een vervreemding ontstaan, waarbij de pornokijker niet meer opgewonden kan worden van normale seks. In mijn praktijk heb ik veel jonge mannen die veel porno kijken, en uit angst voor verlies van hun opwinding ook geen seksueel contact met een ander durven aan te gaan."

In het algemeen geldt dat het kijken van gewelddadige porno, waaronder verkrachtingsfantasieën, niet slecht hoeft te zijn. Integendeel, stelt Van Beek: "Er zijn vormen van dominant, dwingend, agressief of sadistisch gedrag waar de partner volkomen mee instemt. Dit zie je veelal in de bdsm-wereld, waar grenzen van tevoren expliciet worden besproken. Zo'n seksuele relatie is in zekere zin opener en gelijkwaardiger dan 'gewone' seks."

StudioFOW richt zich overigens niet enkel op verkrachtingsfantasieën. In de tweede video over Lara Croft, getiteld Lara's Revenge, neemt ze wraak op haar gijzelnemers. In standje cowgirl rijdt Lara op één van hen terwijl ze een pistool op zijn gezicht richt. In andere video's van StudioFOW is ook te zien dat juist de vrouw het initiatief neemt, of het nou in een sensuele vrijpartij met een demoon is of bij een flinke hardcore gangbang.

Paarden

Een andere populaire gamepornomaker is Animo Pron, een jongen van rond de 25 jaar. Meer wil hij niet zeggen over zijn identiteit. Animo Pron maakt al vier jaar video's, waarvan Lara with horse de bekendste is. Jawel: ook deze keer gaat het om Lara Croft, maar in plaats van een gijzelnemer wordt ze deze keer genomen door een paard met een penis zo groot als haar torso.

Animo Pron is sinds zijn puberjaren al geïnteresseerd in allerlei kinks, en combineerde dat met zijn liefde voor gameontwikkeling. In 2003 maakte hij naaktmodellen voor Postal 2, omdat hij dat spannend vond. En toen hij een mod installeerde waardoor personages in Half-Life 2 naakt te zien waren, wist hij het zeker: dit vind ik geil.

Door Lara with horse kreeg hij een grote schare fans, die vooral bestialiteit willen zien. Animo Pron houdt er niet echt van: "Ik zou graag wat andere dingen maken, maar dat is lastig als je zo enorm veel fans hebt die vooral in één ding geïnteresseerd zijn."

In de video's van Animo Pron komen vaak gamepersonages terug, omdat daar nu eenmaal vraag naar is. "Iedereen wil zien dat Lara Croft wordt geneukt door een enorme lul, toch? Niemand heeft interesse in een willekeurig onbekend meisje." En hij geeft toe: een personage met een eigen verhaal verzinnen en uitwerken is gewoonweg veel meer werk dan er één uit een game lenen.

Animaties en stemactrices

Volgens DarkCrow neemt het maken van een relatief simpele video van dertig minuten zo'n negen maanden in beslag. Het begint met een script en storyboard voor de shots, waarna StudioFOW aan de modellen gaat werken. Die worden met de hand gemaakt, want games hebben normaal gesproken geen naakte personages. Als alle modellen af zijn, kunnen de ingehuurde stemactrices aan het werk.

'Ik werk vaak twaalf uur per dag en zeven dagen in de week om één project online te krijgen'

StudioFOW werkt met verschillende stemactrices. Je hebt bijvoorbeeld Pixie Willow, een 22-jarig Brits meisje dat voor allerlei gamepornostudio's werkt. Ze neemt al haar geluiden zelf op: of ze nu praat met een posh Brits accent, kreunt met een piephoog stemmetje of kokhalst omdat ze een deepthroat-scène moet acteren. Een andere actrice, Zero Diamonds, richt zich weer specifiek op het imiteren van de stem van Harley Quinn.

Animo Pron werkt samen met een partner die alle effecten verzorgt, zoals de “natte seksgeluiden”, zoals hij de geluiden omschrijft. "Die zijn uniek voor mijn video's." Het gekreun wordt opgenomen door VoiceLikeCandy, een Amerikaans meisje dat flink verdient aan haar stem: naast gekreun opnemen doet ze ook aan betaalde telefoonseks.

Als het script is ingesproken en -gekreund, kunnen de animators aan de slag. Darkcrow: "Dit neemt veel tijd in beslag, omdat we alles handmatig animeren. Zodra de animatie klaar is, moet je nog aan het licht werken, de beelden exporteren en vervolgens nog nabewerken. Dit kan makkelijk een paar maanden fulltime werk in beslag nemen. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Ik werk vaak twaalf uur per dag en zeven dagen in de week om één project online te krijgen."

De vrije loop laten

Animo Pron benadrukt dat gameporno niet echt is: "Ik ben tegen extreme échte porno, omdat er echte mensen aan meedoen die zichzelf pijn kunnen doen. Fictieve 3D-porno is geweldig, want je kunt je fantasie de vrije loop laten. Het zijn maar pixels op je scherm, niet meer. Daarom is 95 procent van de porno die ik kijk 3D-porno."

"Als mensen zoeken op hentai, hebben ze echt geen zin om normale porno te zien. Dat bestaat namelijk al. Ze willen meer extreme dingen zien. Iets dat is verboden in normale porno. Of iets dat niet eens bestaat, zoals monsters." Daarnaast zien hardcore actiescènes er volgens Animo Pron beter uit: anussen die wijd open worden getrokken ogen beter in 3D dan langzame, zachte seks, betoogt hij.

'Ik ben tegen extreme échte porno, omdat er echte mensen aan meedoen die zichzelf pijn kunnen doen'

Beide studio's hebben inmiddels duizenden Patreons die een maandelijks bedrag doneren, wat een inkomen van vele duizenden dollars oplevert. Het is de reden dat zowel Darkcrow als Animo Pron fulltime aan hun video's kunnen werken. Patreons denken mee over nieuwe video's en krijgen exclusieve content te zien, zoals voorproefjes en materiaal van achter de schermen.

"Het levert flink wat op, maar ik ben nog geen miljonair hoor", vertelt Animo Pron. Ook heeft hij nauwelijks een dag vrij. "Toen ik aan Breaking the Quiet 2 werkte, ben ik drie maanden lang mijn huis nauwelijks uit geweest. Ik klaag niet hoor, maar dit succes komt je niet aanwaaien. Het is hard werken."

De grote vraag: worden beide mannen zelf opgewonden van hun werk? Darkcrow is daar duidelijk over: "Nee, ik geil er niet op. Ik maak de video's voor onze fans." Animo Pron raakt er wel opgewonden van, maar dan met name tijdens het schrijven. Zich aftrekken op zijn eigen video's doet hij niet: "Omdat het zo lang duurt om één video te maken, moet ik elke scene iets van honderd keer terugkijken. En dan ben je er wel een beetje klaar mee, hoor."

© Laadscherm.nl

Lees ook:

- Hoe pornoverslaving jonge mannen depressief maakt

- Gamen is geen jongensclubje meer en daar is niet iedereen blij mee