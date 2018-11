Hoe ziet de toekomst van ons drugsgebruik eruit? 'Roken wordt een middel voor losers, alcohol zal minder populair worden, cocaïne en xtc zijn blijvers'

Grapperhaus is niet de eerste die de strijd aanbindt met het drugsgebruik en de drugshandel. In Nederland is het eerder gedaan, maar ook in de Verenigde Staten. 'Als je de war on drugs kritisch evalueert, wil je zien dat de kwaliteit en beschikbaarheid van drugs erdoor dalen,' aldus Jaap Jamin. 'Maar we zien juist het tegendeel.'

Als preventiewerker van de Jellinek heeft Jamin nooit als doelstelling gehad dat volwassenen geen drugs meer gebruiken. 'Anders was ik gefrustreerd geraakt. De doelstelling is dat als mensen drugs gebruiken, zij zo min mogelijk risico nemen. Daarom hebben we in Nederland bijvoorbeeld een systeem waarbij je drugs kunt laten testen, je gezondheid kunt monitoren of misbruik zelf kunt tegengaan. Dat werkt uitstekend.'

Toch vindt Jamin dat de overheid burgers nog te weinig vertrouwt. 'Als je 18 bent mag je autorijden en stemmen, maar een eigen keuze maken qua genotmiddel mag niet. Volwassen burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel. Dat moet ook gelden voor genotmiddelen. Met als voorwaarde dat de drugsvoorlichting goed is en er op de achtergrond een beschaafd zorgsysteem is om de weinige doorzakkers te helpen weer volledig mee te laten doen. Dat is beter dan verbieden en bestrijden van drugs. Het verleden leert: dat werkt toch niet.'

© Het Parool