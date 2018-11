Hij is bezig met het inpakken van de laatste verhuisdozen in zijn woning in Ysselsteyn, Nederland. Olav Leeman (51) vloog in de Verenigde Staten jaren­lang voor Comair, werd later piloot in Japan. In 2015 kwam hij hier wonen, een half­uurtje rijden van de luchthaven van Weeze, net over de Duitse grens. Weeze, als in Düssel­dorf. Zoals Ryanair Charleroi consequent Brussels South noemt.



Ryanair, dat leek leuk. Een beetje settelen: ’s ochtends vroeg op, en ’s avonds terug in eigen bed, naast de vrouw die hij had leren kennen. Het huwelijk is inmiddels niet meer, en ook zijn loopbaan bij Ryanair is niet meer. Olav Leeman werd eind augustus, tijdens de stakingen, ontslagen.

“Ik ga terug bij m’n vader wonen, in Amster­dam”, zegt hij. “En ik ben officieel wel weg bij Ryanair, maar ik ben nog altijd secretaris van de in februari opgerichte Europese Ryanair Trans­national Pilot Group, de motor achter het protest bij Ryanair. Of ik daarom ontslagen ben? De rechtszaak loopt, over mijn eigen ontslag kan ik niets zeggen.”