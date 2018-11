Van steak-friet tot zwarte piet: zo maak jij je eigen identiteitsrelletje

Wat begint met een schreeuw om aandacht eindigt vaak in een nieuwsbericht met woeste commentaren op HLN. Oh ophef, fijne ophef. Wij zetten voor je op een rij hoe zo’n relletje tot stand komt, zodat je daarna zelf aan de slag kan.

1. Zoek een aanleiding

Iets futiels werkt het beste, iets waar eigenlijk niemand echt een mening over heeft, maar waar wél veel symbolische waarde aankleeft. De kleding van een kassameisje, de huisregels van het zwembad of de naam van een lokale markt, bijvoorbeeld. Een urgente aanleiding hoeft er verder niet per se te zijn. Voel je dus vooral niet geremd als de markt al twee jaar lang een nieuwe naam heeft, zolang jij de eerste bent die er potverdomme eens iets van durft te zeggen. Nog niks gevonden? Jat dan gewoon een relletje van een Amerikaanse site!

2. Weet wie je vrienden zijn

Aan welke kant ga je staan? Hoor je bij de ‘Weg Met Ons’-proleten met hun facistische inclusiviteitsagenda of ben je een extreemrechtse gek? Kies een van die twee rollen en jouw vijand is dan automatische degene die je overhoudt. Handig!

3. Formuleer zorgvuldig

Hier komt het aan op het zoveel mogelijk ON-woorden te gebruiken woorden (‘ongelooflijk’, ‘onbegrijpelijk’, ‘onaanvaardbaar’, ‘ongenoegen’), zoals in deze Facebookpost die ze allemaal bevat. Hou in het achterhoofd dat werkelijk niemand echt geïnteresseerd is in het door jou gekozen onderwerp, maar iedereen heeft wel een mening over ‘onze tradities’ en ‘de ander’. Vergeet niet af te sluiten met een aanstekelijke oproep aan je volgers als 'deel als je het eens bent', 'deel dit bericht alstublieft' of 'alstublieft, alstublieft, kan iemand dit delen??!'.

4. Voor bonuspunten: zorg dat Theo over je tweet

Als je de koning van het identiteitsdebat, aan boord krijgt, is je relletje sowieso geslaagd. In de steak-friet-rel mengde hij zich bijvoorbeeld met een aanstekelijke knipoog naar de Dolle Mina's 'Baas Over Eigen Maag'. Bien cuit!

5. Voorkom de boemerang

Niets vervelender dan een hardgekookt relletje dat in je eigen gezicht ontploft. Bijvoorbeeld als je net lekker aan het ageren bent tegen steak-friet en vervolgens blijkt dat de lokale afdeling van je partij een jaarlijkse steakdag organiseert. Of als je de roetpiet in het linkse hellhole Gent onder vuur aan het nemen bent en vervolgens blijkt dat het rechtse Antwerpen ook al jaren de roetpiet gebruikt. Vervelend!



Bij @sp_a " Steakt het blijkbaar zo nauwe niet " als't hen goed uitkomt 😂😂😂

Van #weekvandesteakfriet naar #weekvandehypocriet

Een grote stap voor de mens, een kleine stap voor @sp_a pic.twitter.com/aMQxPyHQW6 — Tony De Sloovere 🎗💝C (@DesloovereT) 3 november 2018

6. Geniet van het resultaat

Kijk, je bent nu gearriveerd waar je wil zijn: een polariserende discussie zonder oplossingen en zonder einde. Jouw ophef gaat het land rond en binnenkort sta je op de nieuwssites, met daaronder in de commentssectie iemand die schreeuwt 'knieval voor de islam!'. Heerlijk. Wrijf in je handen, ontspan. Iedereen is nu je belabberde verkiezingsresultaat vergeten en je hebt er een mooie voetnoot op Wikipedia bij. Lekker gewerkt!