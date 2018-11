Kerk of kerker. Eigenlijk zijn dat de enig mogelijke locaties voor een interview met Edoardo Albinati, de schrijver die met zijn meer dan duizend pagina’s tellende roman 'De katholieke school' de Premio Strega won. Kerk, omdat hij naar dezelfde chique katholieke jongens­school ging als enkele van de daders van het delict dat de basis vormt van zijn grote werk: een heftige verkrachtings- en moordzaak in het Rome van 1975. Kerker, omdat hij twintig jaar lang als onderwijzer werkte in de beruchte Rebibbia-­gevangenis in Rome.

'De katholieke school' is vol­strekt uniek: het meandert, het is genadeloos, het is heel precies en toch lyrisch, bedachtzaam en vurig, deprimerend en grappig. Het is kortom een van de beste boeken die ik de afgelopen jaren las. Daarom ben ik vandaag hier, in Den Haag, een stad zonder kerkers, waar Albinati moet optreden op een literair festival. We zitten in een restaurant in de Grote Kerk, waar vandaag een woonbeurs plaatsvindt; niemand heeft oog voor Jezus of Maria, gedempt gevloek over de huizenprijzen van tegenwoordig weerkaatst tegen de dikke muren.



Albinati, die op school altijd een buitenstaander was, is zelf niet gelovig. Hij heeft zich nooit aan het geloof kunnen overgeven, raakte verdwaald in de vele paradoxen ervan. De belangrijkste paradox volgens hem? Die van de vergeving. Als je toch vergeven kunt worden, waarom zou je dan géén misdaad plegen?



De reden dat de kleine Edoardo op een katholieke school terechtkwam, was prozaïsch: het was simpelweg de beste school in de buurt, priesters gingen tenminste nooit in staking. Zijn vader (ingenieur) en moeder (huisvrouw), Romeinse middenklassers, duldden het geloof dat hun zoon onderwezen kreeg. Eén keer ging zijn moeder verhaal halen bij de school­leiding, toen een leraar zijn klas gebood om boven elk blaadje dat ze beschreven VMG te schrijven: Vive Maria Gesù. Kort daarna mocht de leraar uitzien naar ander werk. Ze konden zich goed verwoorden, de Albinati’s.

Edoardo Albinati «Om meerdere redenen. Ik voelde een existentiële noodzaak om afgesneden te worden van de samenleving, om me te segregeren, te isoleren. Ik wilde weg kunnen uit het literaire circuit en de wereldvreemdheid die er leeft. Maar achteraf denk ik ook dat de lange gevangenistraditie van de Italiaanse literatuur een rol heeft gespeeld. Dante, Machiavelli, Gramsci, heel veel van onze schrijvers hebben hun beste werk bedacht of uitgevoerd in de gevangenis, in isolement of in ballingschap.