Vrouwen op Tinder willen hoogopgeleide mannen: 'Hij wist niet wat een avocado was. Tja, dan stopt het wel'

“Als hij een kelner of arbeider is, ben ik geneigd om weg te swipen”, geeft Sofie (29) toe. “Zelfs al is hij knap en leuk om naar te kijken, ik kan daar niets mee beginnen. Ik heb al eens iets gehad met een man die niet gestudeerd heeft en je merkt dat verschil enorm. Wij konden niet praten over mijn job omdat hij niet begreep wat ik doe.”

Sofie is niet de enige vrouw die op Tinder vooral zoekt naar profielen van mannen met een hoger opleidingsniveau. Tot die conclusie komen onderzoekers van de vakgroep economie aan de UGent na undercover te gaan op de veelgebruikte app. 91,4 procent van de geteste vrouwen gaf de voorkeur aan fictieve profielen met een masterdiploma tegenover fictieve profielen met een bachelor.

“Het opzet van ons onderzoek komt voort uit een cliché: dat vrouwen meer gaan voor een man met een hoger opleidingsniveau, want dat betekent meer financiële zekerheid”, zegt hoofdonderzoeker Brecht Neyt. “Is dat nog altijd het geval in 2018? Dat vroegen wij ons af.”