Vliegtuigmaatschappijen steken miljoenen in ludieke veiligheidsvideo's – heeft dat zin?

Emmet en Wildstyle draven op, Garmadon, Lloyd, Princess Unikitty en Batman. Reizigers kunnen veel vinden van de nieuwe video die Turkish Airlines in zijn vliegtuigen vertoont, maar niet dat de luchtvaartmaatschappij geen werk steekt in zijn veiligheidsinstructies. Het plunderde er drie Lego-animatiefilms voor.

Filmmaatschappij Warner Bros. en Turkish Airlines hadden 900 dagen nodig om met drie miljoen legoblokjes dertig versies van het filmpje te maken – vier minuten lang, voor elk type toestel en in twee talen, het Turks en het Engels.

De Turken zijn niet de eersten die voor dit doel flink in de bus blazen. Air New Zealand trakteerde in 2014 de wereld op een Lord of the Rings-pastiche. Virgin America draaide in 2013 een heel ballet in elkaar. Het jongste filmpje van British Airways duurt zes minuten, met elf beroemdheden, onder wie acteur Ian McKellen en chefkok Gordon Ramsay. KLM liet in 2015 duizend Delfts blauwe tegeltjes bakken voor een video. ‘We zijn trots op onze Nederlandse afkomst.’