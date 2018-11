Kan de moderne man nog wel man zijn? Vaarwel alfamannetjes?

Vandaag, op 19 november, vieren we de Dag van de Man. Hoewel vieren? De dag is een stuk minder bekend dan Vrouwendag. Logisch misschien, want de man heeft geen extra steuntje in de rug nodig. Die heeft het in deze wereld nog altijd vaker voor het zeggen. Als vrouwen hogerop willen, moeten ze zich meestal aanpassen aan mannelijke mores.

Maar daar denkt niet iedereen zo over. De zeer populaire Canadese psycholoog Jordan Peterson, constateert dat feministische aanvallen op het patriarchaat hebben geleid tot een crisis van mannelijkheid. Mannen moeten zich steeds vaker verantwoorden voor het feit dat ze man zijn - zeker sinds #MeToo. Een politiek-correcte elite verstoort de natuurlijke verhouding tussen mannen en vrouwen.

Heeft Jordan Peterson een punt? En zo nee: wat verklaart dan zijn populariteit onder jonge mannen?