'Het inlevingsvermogen van artsen schiet vaak tekort'

Warner Prevoo is schor, al een flinke tijd. Stilstaande stemband, legt hij uit. 'Normaal doen je stembanden dit' - hij laat zijn handpalmen golvend tegen elkaar aan bewegen. 'Bij mij gebeurt er dit' - hij houdt een hand stil, terwijl de ander beweegt. 'Dat schuurt en je wordt er schor van.' Als arts moet hij dit vaak hebben voorgedaan, aan een patiënt uitleggen wat er in zijn lichaam gebeurt. Maar nu gaat het over hemzelf, zíjn lichaam. Prevoo kreeg twee jaar geleden de diagnose die hij zelf regelmatig stelt: longkanker. In een terminaal stadium.

Een vriendin besloot dat ze er samen met hem een boek over wilde schrijven: 'Echte dokters huilen ook'. 'De kankerspecialist die kanker kreeg,' zegt Prevoo. Op een bankje in zijn Amsterdamse stamcafé neemt hij een slok van zijn thee.

Het begon met een kuchje en een vaag gevoel van slapheid. De radioloog maakte zich geen zorgen - het kon niets serieus zijn. Toen het kuchje en de moeheid verergerden, liet hij even een scan bij collega's maken. 'Voor de zekerheid,' zei hij tegen zijn zoon Yno. Een uur later stond hij schouder aan schouder met twee collega's te kijken naar de longscan, waarop een tumor van 9 bij 4 centimeter was te zien.