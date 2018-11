'Zonder genderquota hadden we in de politiek en het bedrijfsleven niet zo ver gestaan'

“Ik heb een haat-liefdeverhouding met quota”, zegt Véronique Goossens. “Je zult maar die vrouw zijn die wordt uitgekozen omdat een partij of bedrijf per se nog een vrouw moest hebben. Dan zul je je afvragen of je wel voor je kwaliteiten bent gekozen. Van dat idee word ik een beetje ongemakkelijk.”



Goossens verwierf bekendheid als ankervrouw en interviewster op zakenzender Kanaal Z. Onlangs ruilde ze dat medium voor een topbaan bij Belfius Bank, waar ze chief opinion leader is, zeg maar: de vrouw die door de bank wordt afgevaardigd om zich te mengen in het maatschappelijk debat. Dat deed ze de voorbije weken toen bekendraakte dat de federale regering, op vraag van CD&V, Steven Vanackere heeft benoemd in het directiecomité van de Nationale Bank van België. Ongehoord, vond Goossens dat, omdat er nu, na het vertrek van Marcia De Wachter, geen enkele vrouw meer in de directie zit.

Véronique Goossens: “Het had een vrouw kunnen zijn.”

“Ik wil dat toch genuanceerd bekijken. Ook andere politieke partijen hebben eerder de mogelijkheid gehad om een vrouw te benoemen. Nu is de mannelijkheid van dat comité voor een paar jaar, minstens tot 2020, gebetonneerd en dat is jammer. We weten dat bedrijven met vrouwen in het bestuur beter presteren.”